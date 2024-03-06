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Ждать ли заключенным в Грузии амнистии? Политики не могут прийти к единому мнению
Ждать ли заключенным в Грузии амнистии? Политики не могут прийти к единому мнению
Sputnik Грузия
В правящей партии опасаются за общественную безопасность 06.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-06T14:12+0400
2024-03-06T14:12+0400
2024-03-06T14:26+0400
грузия
политика
новости
рати брегадзе
михаил саакашвили
георгий кахиани
новый политический центр – гирчи
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Министерство юстиции Грузии выступает за комплексный подход к амнистии осужденных, а мнения политических партий по поводу проекта амнистии, предложенного политической группой "Новый политический центр Гирчи", разделились.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Бюро парламента зарегистрировало проект закона "Об амнистии", согласно которому должны быть освобождены осужденные за наркопреступления, за исключением реализаторов в особо крупном размере. Предлагается также вдвое сократить сроки осужденных за должностные преступления. Также "Гирчи" предлагает сократить наполовину сроки осужденным за менее тяжкие преступления, а также женщинам и условно осужденным, в том числе за тяжкие и особо тяжкие преступления. В законопроекте также говорится о сокращении тюремного наказания до 30 лет осужденным бессрочно. По его словам, амнистия, в первую очередь, должна основываться на обеспечении безопасности граждан. Оппозиция предлагает масштабную амнистию в Грузии – шансы Саакашвили>>"Надо предусмотреть все риски, в том числе общественную безопасность, и только после этого принимать решение об амнистии. Конкретную форму амнистии должен обсуждать парламент", – заявил Брегадзе. Позиция "Мечты"Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ранее заявили, что мнение министерства юстиции, как и мнение МВД Грузии будет решающим в вопросе амнистии, а вот к предложенному "Гирчи" проекту у депутатов партии власти есть вопросы. "Когда речь идет об особо тяжких преступлениях, я считаю спорным распространение амнистии", – сказал депутат большинства Георгий Кахиани. Оппозиция противОтказались поддерживать законопроект и в оппозиционной партии "Лело для Грузии". Если закон будет принят, амнистия может коснуться и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Саакашвили находится в заключении с 1 октября 2021 года на основании приговоров по нескольким уголовным делам за должностные преступления. Он получил 6 лет лишения свободы. По проекту этот срок может быть сокращен наполовину. В правящей партии уже заявили, что такая форма амнистии, при которой экс-президент Грузии может выйти на свободу, для них неприемлема. В тюрьмах Грузии, по данным на 1 января 2024 года, находятся 9,9 тысячи заключенных, из которых 1,8 ждали своего приговора. Большая часть осужденных сидит за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные против человека, или экономические преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, рати брегадзе, михаил саакашвили, георгий кахиани, новый политический центр – гирчи, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, рати брегадзе, михаил саакашвили, георгий кахиани, новый политический центр – гирчи, грузинская мечта - демократическая грузия
Ждать ли заключенным в Грузии амнистии? Политики не могут прийти к единому мнению
14:12 06.03.2024 (обновлено: 14:26 06.03.2024)
В правящей партии опасаются за общественную безопасность
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Министерство юстиции Грузии выступает за комплексный подход к амнистии осужденных, а мнения политических партий по поводу проекта амнистии, предложенного политической группой "Новый политический центр Гирчи", разделились.
Бюро парламента зарегистрировало проект закона "Об амнистии", согласно которому должны быть освобождены осужденные за наркопреступления, за исключением реализаторов в особо крупном размере. Предлагается также вдвое сократить сроки осужденных за должностные преступления.
Также "Гирчи" предлагает сократить наполовину сроки осужденным за менее тяжкие преступления, а также женщинам и условно осужденным, в том числе за тяжкие и особо тяжкие преступления. В законопроекте также говорится о сокращении тюремного наказания до 30 лет осужденным бессрочно.
"Решение об амнистии принимается нелегко. Она требует комплексного подхода, так как необходимо взвесить как положительные ее стороны, так и отрицательные, и необходимо просчитать риски", – заявил министр юстиции Рати Брегадзе.
По его словам, амнистия, в первую очередь, должна основываться на обеспечении безопасности граждан.
"Надо предусмотреть все риски, в том числе общественную безопасность, и только после этого принимать решение об амнистии. Конкретную форму амнистии должен обсуждать парламент", – заявил Брегадзе.
Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ранее заявили, что мнение министерства юстиции, как и мнение МВД Грузии будет решающим в вопросе амнистии, а вот к предложенному "Гирчи" проекту у депутатов партии власти есть вопросы.
"Когда речь идет об особо тяжких преступлениях, я считаю спорным распространение амнистии", – сказал депутат большинства Георгий Кахиани.
Отказались поддерживать законопроект и в оппозиционной партии "Лело для Грузии".
"Для нас неприемлемо, что осужденные за должностные преступления выйдут на свободу, как будто ничего не сделали, а осужденным за тяжкие преступления сократят срок наполовину", – заявила член партии "Лело" Саломе Самадашвили.
Если закон будет принят, амнистия может коснуться и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Саакашвили находится в заключении с 1 октября 2021 года на основании приговоров по нескольким уголовным делам за должностные преступления. Он получил 6 лет лишения свободы. По проекту этот срок может быть сокращен наполовину.
В правящей партии уже заявили, что такая форма амнистии, при которой экс-президент Грузии может выйти на свободу, для них неприемлема.
В тюрьмах Грузии, по данным на 1 января 2024 года, находятся 9,9 тысячи заключенных, из которых 1,8 ждали своего приговора. Большая часть осужденных сидит за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные против человека, или экономические преступления.