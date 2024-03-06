https://sputnik-georgia.ru/20240306/zhdat-li-zaklyuchennym-v-gruzii-amnistii-politiki-ne-mogut-priyti-k-edinomu-mneniyu-286730552.html

Ждать ли заключенным в Грузии амнистии? Политики не могут прийти к единому мнению

Ждать ли заключенным в Грузии амнистии? Политики не могут прийти к единому мнению

Sputnik Грузия

В правящей партии опасаются за общественную безопасность 06.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-06T14:12+0400

2024-03-06T14:12+0400

2024-03-06T14:26+0400

грузия

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рати брегадзе

михаил саакашвили

георгий кахиани

новый политический центр – гирчи

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Министерство юстиции Грузии выступает за комплексный подход к амнистии осужденных, а мнения политических партий по поводу проекта амнистии, предложенного политической группой "Новый политический центр Гирчи", разделились.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Бюро парламента зарегистрировало проект закона "Об амнистии", согласно которому должны быть освобождены осужденные за наркопреступления, за исключением реализаторов в особо крупном размере. Предлагается также вдвое сократить сроки осужденных за должностные преступления. Также "Гирчи" предлагает сократить наполовину сроки осужденным за менее тяжкие преступления, а также женщинам и условно осужденным, в том числе за тяжкие и особо тяжкие преступления. В законопроекте также говорится о сокращении тюремного наказания до 30 лет осужденным бессрочно. По его словам, амнистия, в первую очередь, должна основываться на обеспечении безопасности граждан. Оппозиция предлагает масштабную амнистию в Грузии – шансы Саакашвили>>"Надо предусмотреть все риски, в том числе общественную безопасность, и только после этого принимать решение об амнистии. Конкретную форму амнистии должен обсуждать парламент", – заявил Брегадзе. Позиция "Мечты"Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ранее заявили, что мнение министерства юстиции, как и мнение МВД Грузии будет решающим в вопросе амнистии, а вот к предложенному "Гирчи" проекту у депутатов партии власти есть вопросы. "Когда речь идет об особо тяжких преступлениях, я считаю спорным распространение амнистии", – сказал депутат большинства Георгий Кахиани. Оппозиция противОтказались поддерживать законопроект и в оппозиционной партии "Лело для Грузии". Если закон будет принят, амнистия может коснуться и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Саакашвили находится в заключении с 1 октября 2021 года на основании приговоров по нескольким уголовным делам за должностные преступления. Он получил 6 лет лишения свободы. По проекту этот срок может быть сокращен наполовину. В правящей партии уже заявили, что такая форма амнистии, при которой экс-президент Грузии может выйти на свободу, для них неприемлема. В тюрьмах Грузии, по данным на 1 января 2024 года, находятся 9,9 тысячи заключенных, из которых 1,8 ждали своего приговора. Большая часть осужденных сидит за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные против человека, или экономические преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, рати брегадзе, михаил саакашвили, георгий кахиани, новый политический центр – гирчи, грузинская мечта - демократическая грузия