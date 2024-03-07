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Иностранцы не будут принимать решения в Грузии – лидер парламентского большинства

Иностранцы не будут принимать решения в Грузии – лидер парламентского большинства

Sputnik Грузия

По словам Мдинарадзе, это вопрос принципиального и политического самоуважения 07.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-07T15:15+0400

2024-03-07T15:15+0400

2024-03-07T15:15+0400

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валериан церцвадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Иностранцы не могут принимать ключевые решения в Грузии, поэтому ни о каком веттинг-контроле судей не может быть и речи, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Оппозиция во время обсуждения судебной реформы предложила внедрение системы т. н. веттинг-контроля, который предполагал проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров. По словам Мдинарадзе, это вопрос принципиального и политического самоуважения. "Решения в Грузии будут принимать граждане Грузии, все в пределах своей ответственности и компетенции", – заявил Мдинарадзе. А судьи кто?Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "кланам" назначать угодных им судей. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима. Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Обеспечение полностью свободного и непредвзятого суда является одним из главных призывов западных партнеров страны. Оппозиция потеряла национальное достоинство – глава парламента Грузии>>После прихода к власти "Грузинской мечты" было проведено несколько волн судебной реформы. Оппозиция настаивает на том, что это все фасадные изменения, а надо проводить коренные реформы. Власти не хотят учитывать требования крупнейших оппозиционных партий, утверждая, что их оппоненты хотят не свободной судебной системы, а подконтрольной им. Оппозиционеры настаивают на том, что судебной системой управляет проправительственный клан из нескольких судей. Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию". Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, сша, мамука мдинарадзе, тбилиси, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, грузинская мечта - демократическая грузия