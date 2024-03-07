https://sputnik-georgia.ru/20240307/nesmotrya-na-dozhd---match-legend-intera-i-sbornoy-gruzii-zavershilsya-pobedoy-gostey-286748004.html

Несмотря на дождь - матч легенд "Интера" и сборной Грузии завершился победой гостей

Несмотря на дождь - матч легенд "Интера" и сборной Грузии завершился победой гостей

Sputnik Грузия

Следующий матч Legend Series состоится уже в Тбилиси, сейчас ведутся переговоры с несколькими клубами 07.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-07T21:00+0400

2024-03-07T21:00+0400

2024-03-07T21:01+0400

спорт

грузия

новости

каха каладзе

георгий наваловски

темур кецбая

батуми

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/15/250673694_0:255:3187:2048_1920x0_80_0_0_38b0465d06f916586e78e5141f8b8f2a.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Долгожданный матч звезд миланского "Интера" и сборной Грузии на стадионе Adjarabet Arena в Батуми завершился победой гостей - дубль на свой счет записал легендарный португалец Луиш Фигу. Счет в матче был открыт в первом тайме - на 22-й минуте забил Фигу. На протяжении всего тайма сборной Грузии приходилось в основном отражать атаки соперника. Во втором тайме тренеры произвели многочисленные замены, с поля ушел и автор единственного гола. За десять минут до конца матча Фигу все-таки вернули в игру. Спустя несколько минут он забил второй гол - 2:0. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Под конец второго тайма сборная Грузии могла сократить отставание от миланцев. Давид Сирадзе забил гол, который не был засчитан из-за офсайда. Футболистам не повезло с погодой - в течении всего матча в Батуми не прекращался дождь. Но это не повлияло на настрой игроков и болельщиков - трибуны стадиона были забиты практически до отказа. В составе звезд "Интера" в Батуми вместе с Луишом Фигу, приехали Эстебан Камбьяссо, Хуан Верон, Уэсли Снейдер, Георгиус Карагунис, Борха Валеро, Хавьер Дзанетти, Марко Матерацци, Лусио, Майкон, Иван Кордоба, Франческо Колонезе, Андреа Раноккья, Диего Милито, Родриго Паласио, Горан Пандев, Давид Суасо. За сборную Грузии сыграли Каха Каладзе, Зураб Хизанишвили, Малхаз Асатиани, Каха Цхададзе, Георгий Наваловский, Темур Кецбая, Георгий Кинкладзе, Леван Кобиашвили, Джано Ананидзе, Шота Арвеладзе, Арчил Арвеладзе, Александре Иашвили, Георгий Деметрадзе, Давид Сирадзе. Звезды "Интера" vs сборная Грузии: кто сыграет на матче легенд в Батуми? >>А также Леван Кения, Гоча Джамараули, Сандро Кобахидзе, Гога Гахокидзе, Леван Цкитишвили, Леван Мчедлидзе, Нукри Ревишвили, Георгий Ломая. По информации Федерации футбола Грузии, следующий матч Legend Series состоится уже в Тбилиси. Сейчас ведутся переговоры с несколькими клубами. К лету этого года станет ясно, кто из звезд мирового футбола приедет в Грузию. The Legend Series – это независимый проект, созданный в партнерстве Sports Orient и Europebet. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, каха каладзе, георгий наваловски, темур кецбая, батуми, футбол