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Звезды "Интера" vs сборная Грузии: кто сыграет на матче легенд в Батуми?

Звезды "Интера" vs сборная Грузии: кто сыграет на матче легенд в Батуми?

Sputnik Грузия

Следующий матч Legend Series состоится уже в Тбилиси, сообщает Федерация футбола Грузии 07.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-07T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. До матча между легендами футбольной сборной Грузии и одного из топ-клубов Италии, миланским "Интером" на Adjarabet Arena в Батуми остались считанные часы. В Батуми 7 марта на стадионе "Аджарабет Арена" пройдет первая игра нового проекта Legend Series, в которой встретятся легендарные игроки сборной Грузии и миланского "Интера". Начало встречи в 19:00. Все билеты на матч проданы. Звездные составы команд Состав сборной Грузии Вратари: Георгий Ломая, Нукри Ревишвили. Защитники: Каха Каладзе, Зураб Хизанишвили, Малхаз Асатиани, Каха Цхададзе, Георгий Наваловский, Александр Амисулашвили, Лаша Салуквадзе. Полузащитники: Темур Кецбая, Георгий Кинкладзе, Леван Кобиашвили, Джано Ананидзе, Георгий Немсадзе, Леван Кения, Гоча Джамараули, Сандро Кобахидзе, Гога Гахокидзе, Леван Цкитишвили. Нападающие: Шота Арвеладзе, Арчил Арвеладзе, Александре Иашвили, Георгий Деметрадзе, Давид Сирадзе, Леван Мчедлидзе. Состав звезд "Интера" Вратари: Хулио Сезар, Себастьян Фрей. Защитники: Хавьер Дзанетти, Марко Матерацци, Лусио, Майкон, Иван Кордоба, Франческо Колонезе, Андреа Раноккья. Полузащитники: Луиш Фигу, Эстебан Камбьяссо, Хуан Верон, Уэсли Снейдер, Георгиус Карагунис, Борха Валеро, Хуссин Гарса. Нападающие: Диего Милито, Родриго Паласио, Горан Пандев, Давид Суасо. По информации Федерации футбола Грузии, следующий матч Legend Series состоится уже в Тбилиси. Сейчас ведутся переговоры с несколькими клубами. К лету этого года станет ясно, кто из звезд мирового футбола приедет в Грузию. Впервые в истории! Горнолыжный курорт Грузии примет чемпионат мира >>>The Legend Series – это независимый проект, созданный в партнерстве Sports Orient и Europebet. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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