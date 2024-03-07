https://sputnik-georgia.ru/20240307/prezident-gruzii-uchastvuet-v-revolyutsionnom-dvizhenii--vitse-premer-286740495.html

Президент Грузии участвует в революционном движении – вице-премьер

Президент Грузии участвует в революционном движении – вице-премьер

Sputnik Грузия

По словам вице-премьера, правящей партии следует быть осторожнее 07.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-07T13:03+0400

2024-03-07T13:03+0400

2024-03-07T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили по мере приближения парламентских выборов 26 октября будет активнее участвовать в революционной деятельности, заявила вице-премьер-министр Грузии Теа Цулукиани в эфире телеканала "Имеди". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на утвержденные парламентом в третьем окончательном чтении поправки в Избирательный кодекс. В парламент уже направлены мотивационные замечания президента объемом в 11 страниц. В частности, она считает недопустимым отмену должности заместителя председателя ЦИК, назначенного от оппозиции. По словам вице-премьера, правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" следует быть осторожнее, чтобы, во-первых, защитить суверенное право людей самим выбирать, кто уйдет, а кто останется. По словам Цулукиани, оппозиция и правящая партия преследуют различные цели на выборах. "Мы боремся за то (у нас есть все аргументы и законные основания для этого), чтобы работать для получения конституционного большинства. Они борются за дестабилизацию и хаос. Потом уже люди оценят, что лучше для родины", – сказал Цулукиани. Грузинский народ развлекают различными вето президента – оппозиционер>>Как отметил председатель парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе, вето президента еще раз подтвердило ее участие в радикальных группировках. "Их цель – всячески дискредитировать Избирательный процесс, и они совершенно безосновательно и незаконно нападали как на кадровый состав ЦИК, так и на нынешнее руководство ЦИК", – отметил Миканадзе. Для преодоления вето президента в парламенте требуется такое же количество голосов, как и для принятия закона. Что меняется в Избирательном кодексе? Согласно поправкам, глава и члены ЦИК должны избираться 3/5 членов парламента, то есть 90 голосами. Если кандидат получил меньше голосов, то состоится второе голосование, на котором будет достаточно большинства, то есть 76 голосов. Если кандидат и на этот раз не получит достаточного количества голосов, то состоится третье голосование, где также будет необходима поддержка парламентского большинства. В случае неудачи и на этом голосовании вопрос придется решать президенту. Если же президент откажется назначать членом Центризбиркома одного из участников открытого конкурса по отбору кандидата, будет назначен новый конкурс. Остаются в силе принятые ранее поправки, согласно которым конкурс по отбору кандидатов в ЦИК вместо президента должен будет объявлять председатель парламента. Он же будет представлять парламенту на голосование выбранных кандидатов. Согласно новым поправкам, упраздняется должность того заместителя председателя ЦИК, на которую назначается член комиссии от оппозиции. Поправки были внесены в Избирательный кодекс и Регламент парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, тея цулукиани, саломе зурабишвили