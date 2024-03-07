https://sputnik-georgia.ru/20240307/skandal-s-osuzhdennym-adeishvili-v-bundestage---kommentariy-posolstva-germanii-v-gruzii-286747319.html

Скандал с осужденным Адеишвили в бундестаге – комментарий посольства Германии в Грузии

Скандал с осужденным Адеишвили в бундестаге – комментарий посольства Германии в Грузии

Sputnik Грузия

Этот факт никак не относится к существующим отношениям между Германией и Грузией, отметили в посольстве 07.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-07T19:39+0400

2024-03-07T19:39+0400

2024-03-07T19:50+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. У немецкой стороны не было оснований, учитывая принципы правового государства, чтобы не допускать в парламент экс-главу Минюста Грузии Зураба Адеишвили в составе украинской делегации, говорится в сообщении посольства Германии в Грузии. Грузинские СМИ распространили кадры, на которых Адеишвили в составе делегации Украины находится в немецком парламенте. Появление осужденного в Грузии бывшего генерального прокурора в Бундестаге является проявлением непартнерского отношения к Грузии и способствует усилению антиеврейских настроений в стране, отметили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Этот факт никак не относится к существующим отношениям между Германией и Грузией, отметили в посольстве. "Всем известно, что отношения между Германией и Грузией очень хорошие", – говорится в сообщении. Кто такой Адеишвили Адеишвили, входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012 года. Он получил политическое убежище в одной из европейских стран, а потом и гражданство. Теперь Адеишвили работает в прокуратуре Украины. "Это разочаровывает" – в Грузии возмутились появлению экс-генпрокурора в Бундестаге >>Адеишвили, который на данный момент занимает высокую должность на Украине, в Грузии признан виновным в совершении преступлений по шести уголовным делами и заочно приговорен к шести годам заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, германия, зураб адеишвили, украина, грузинская мечта - демократическая грузия