https://sputnik-georgia.ru/20240307/stavka-refinansirovaniya-v-gruzii-prodolzhit-snizhatsya-286733989.html
Ставка рефинансирования в Грузии продолжит снижаться?
Ставка рефинансирования в Грузии продолжит снижаться?
Sputnik Грузия
В Грузии от ставки рефинансирования зависят 32,1 тысячи кредитов для бизнеса на сумму 6,5 млрд лари 07.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-07T09:58+0400
2024-03-07T09:58+0400
2024-03-07T09:58+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Существуют все предпосылки для смягчения монетарной политики в Грузии, заявил начальник департамента по финансовой стабильности Национального банка Грузии Давид Утиашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, а уже в декабре – 9,5%. В январе 2024 года ставка уменьшена до 9%. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Очередное заседание комитета по монетарной политике регулятора состоится 13 марта. По данным статистики, годовая инфляция (февраль 2024 года к февралю 2023 года) в Грузии составила 0,3% при целевом показателе 3%. По информации Нацбанка, согласно текущему прогнозу при прочих равных условиях, инфляция в 2024 году временно превысит целевой показатель в 3% и в конечном итоге в среднесрочной перспективе останется близкой к нему. Почему в Грузии низкая инфляция – пояснение главы Нацбанка >>>В Грузии от ставки рефинансирования зависят 32,1 тысячи кредитов для бизнеса на сумму 6,5 млрд лари. Кроме того, по словам Утиашвили, несмотря на переменчивость внешних факторов, в том числе решение России о временном запрете экспорта бензина, который активно покупает Грузия, Нацбанк больше смотрит на фундаментальные факторы. Правительство России с 1 марта ввело временный запрет на экспорт бензина "для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период весенних полевых работ". Запрет будет действовать в течение шести месяцев. По данным Союза импортеров нефтепродуктов (СИНГ), в 2023 году наибольший объем бензина и дизельного топлива импортирован в Грузию из России – 736,1 тыс. тонн, что составляет 60,9% всего импорта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, ставка рефинансирования, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, ставка рефинансирования, национальный банк грузии
Ставка рефинансирования в Грузии продолжит снижаться?
В Грузии от ставки рефинансирования зависят 32,1 тысячи кредитов для бизнеса на сумму 6,5 млрд лари
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Существуют все предпосылки для смягчения монетарной политики в Грузии, заявил начальник департамента по финансовой стабильности Национального банка Грузии Давид Утиашвили.
Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, а уже в декабре – 9,5%. В январе 2024 года ставка уменьшена до 9%.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
"Февральская инфляция достаточно низкая, и ожидания низкие, поэтому у нас есть все предпосылки к тому, что заявленная нами тенденция смягчения продолжится и в последующие периоды. Нам будет сложно объявить точное решение комитета, хотя все предпосылки для тенденции смягчения есть", – сказал Утиашвили в эфире медиаплатформы BMG.
Очередное заседание комитета по монетарной политике регулятора состоится 13 марта.
По данным статистики, годовая инфляция (февраль 2024 года к февралю 2023 года) в Грузии составила 0,3% при целевом показателе 3%.
По информации Нацбанка, согласно текущему прогнозу при прочих равных условиях, инфляция в 2024 году временно превысит целевой показатель в 3% и в конечном итоге в среднесрочной перспективе останется близкой к нему.
В Грузии от ставки рефинансирования зависят 32,1 тысячи кредитов для бизнеса на сумму 6,5 млрд лари.
Кроме того, по словам Утиашвили, несмотря на переменчивость внешних факторов, в том числе решение России о временном запрете экспорта бензина, который активно покупает Грузия, Нацбанк больше смотрит на фундаментальные факторы.
"Внешние факторы изменчивы, в том числе решение России может иметь определенное влияние. Хотя мы ожидаем, что это влияние будет минимальным, и в целом политика Нацбанка не меняется по отношению к этим видам внешних факторов. Это разовые, временные факторы, поэтому мы смотрим на фундаментальные", – сказал он.
Правительство России с 1 марта ввело временный запрет на экспорт бензина "для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период весенних полевых работ". Запрет будет действовать в течение шести месяцев.
По данным Союза импортеров нефтепродуктов (СИНГ), в 2023 году наибольший объем бензина и дизельного топлива импортирован в Грузию из России – 736,1 тыс. тонн, что составляет 60,9% всего импорта.