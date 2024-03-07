https://sputnik-georgia.ru/20240307/stavka-refinansirovaniya-v-gruzii-prodolzhit-snizhatsya-286733989.html

Ставка рефинансирования в Грузии продолжит снижаться?

Ставка рефинансирования в Грузии продолжит снижаться?

Sputnik Грузия

В Грузии от ставки рефинансирования зависят 32,1 тысячи кредитов для бизнеса на сумму 6,5 млрд лари 07.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-07T09:58+0400

2024-03-07T09:58+0400

2024-03-07T09:58+0400

экономика

грузия

новости

ставка рефинансирования

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Существуют все предпосылки для смягчения монетарной политики в Грузии, заявил начальник департамента по финансовой стабильности Национального банка Грузии Давид Утиашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, а уже в декабре – 9,5%. В январе 2024 года ставка уменьшена до 9%. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Очередное заседание комитета по монетарной политике регулятора состоится 13 марта. По данным статистики, годовая инфляция (февраль 2024 года к февралю 2023 года) в Грузии составила 0,3% при целевом показателе 3%. По информации Нацбанка, согласно текущему прогнозу при прочих равных условиях, инфляция в 2024 году временно превысит целевой показатель в 3% и в конечном итоге в среднесрочной перспективе останется близкой к нему. Почему в Грузии низкая инфляция – пояснение главы Нацбанка >>>В Грузии от ставки рефинансирования зависят 32,1 тысячи кредитов для бизнеса на сумму 6,5 млрд лари. Кроме того, по словам Утиашвили, несмотря на переменчивость внешних факторов, в том числе решение России о временном запрете экспорта бензина, который активно покупает Грузия, Нацбанк больше смотрит на фундаментальные факторы. Правительство России с 1 марта ввело временный запрет на экспорт бензина "для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период весенних полевых работ". Запрет будет действовать в течение шести месяцев. По данным Союза импортеров нефтепродуктов (СИНГ), в 2023 году наибольший объем бензина и дизельного топлива импортирован в Грузию из России – 736,1 тыс. тонн, что составляет 60,9% всего импорта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, ставка рефинансирования, национальный банк грузии