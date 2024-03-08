https://sputnik-georgia.ru/20240308/eto-den--napominanie-o-vyzovakh---zhitelnits-gruzii-pozdravili-s-8-marta--286759184.html

"Этот день – напоминание о вызовах" – жительниц Грузии поздравили с 8 Марта

"Этот день – напоминание о вызовах" – жительниц Грузии поздравили с 8 Марта

Sputnik Грузия

Приоритетным для грузинских властей является борьба с фемицидом, а также с ранними браками 08.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-08T17:07+0400

2024-03-08T17:07+0400

2024-03-08T16:44+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Международный женский день является напоминанием о том, что нужно еще многое сделать для того, чтобы искоренить проблему гендерного неравенства в стране, говорится в заявлении Совета гендерного равноправия Грузии в связи с 8 Марта. В заявлении отмечено, что совет планирует осуществить ряд мероприятий, которые будут содействовать усилению роли женщин в стране.В ведомстве отметили, что приоритетом является борьба с фемицидом, а также с ранними браками. "Главное – не молчать, не мириться и вместе противостоять неравенству, с которым мы все еще сталкиваемся", – подчеркнуто в заявлении совета. Международный женский день отмечают в Грузии>>В Грузии в 1991 году празднование Международного женского дня было отменено, а вместо него учредили День матери, который отмечается 3 марта. Впрочем, через десять лет 8 Марта вновь получил статус праздника – его восстановили решением парламента в марте 2002 года при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе. Кстати, 8 Марта вновь стало праздником в Грузии по инициативе Нино Бурджанадзе, занимавшей тогда пост председателя парламента. Таким образом, женщинам и матерям на сегодняшний день в Грузии посвящены два праздника – 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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