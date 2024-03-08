https://sputnik-georgia.ru/20240308/indeks-stoimosti-edinitsy-selkhozproduktsii-v-gruzii-umenshilsya--novaya-statistika-286750116.html

Индекс стоимости единицы сельхозпродукции в Грузии уменьшился – новая статистика

Индекс стоимости единицы сельхозпродукции в Грузии уменьшился – новая статистика

Sputnik Грузия

Основной причиной снижения Индекса за IV квартал 2023 года стало снижение стоимости скота и продукции животноводства 08.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-08T10:51+0400

2024-03-08T10:51+0400

2024-03-08T10:51+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Индекс стоимости единицы сельскохозяйственной продукции за IV квартал 2023 года снизился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом. Основной причиной снижения Индекса за IV квартал 2023 года стало снижение стоимости скота и продукции животноводства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>По сравнению с IV кварталом 2022 года Индекс за отчетный период снизился на 4,6%, что было вызвано уменьшением стоимости однолетних культур на 25,2%. В то же время за указанный период цена на многолетние культуры выросла на 4,3%. Индекс играет важную роль в процессе расчета различных экономических показателей. Кроме того, он представляет собой аналитический инструмент для бизнесменов и исследователей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"