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Индекс стоимости единицы сельхозпродукции в Грузии уменьшился – новая статистика
Индекс стоимости единицы сельхозпродукции в Грузии уменьшился – новая статистика
Sputnik Грузия
Основной причиной снижения Индекса за IV квартал 2023 года стало снижение стоимости скота и продукции животноводства 08.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-08T10:51+0400
2024-03-08T10:51+0400
2024-03-08T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Индекс стоимости единицы сельскохозяйственной продукции за IV квартал 2023 года снизился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом. Основной причиной снижения Индекса за IV квартал 2023 года стало снижение стоимости скота и продукции животноводства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>По сравнению с IV кварталом 2022 года Индекс за отчетный период снизился на 4,6%, что было вызвано уменьшением стоимости однолетних культур на 25,2%. В то же время за указанный период цена на многолетние культуры выросла на 4,3%. Индекс играет важную роль в процессе расчета различных экономических показателей. Кроме того, он представляет собой аналитический инструмент для бизнесменов и исследователей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Индекс стоимости единицы сельхозпродукции в Грузии уменьшился – новая статистика
Основной причиной снижения Индекса за IV квартал 2023 года стало снижение стоимости скота и продукции животноводства
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Индекс стоимости единицы сельскохозяйственной продукции за IV квартал 2023 года снизился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом.
Индекс отражает изменение среднего уровня цен на продукцию, реализуемую сельскохозяйственными хозяйствами по всей стране.
Основной причиной снижения Индекса за IV квартал 2023 года стало снижение стоимости скота и продукции животноводства.
По сравнению с IV кварталом 2022 года Индекс за отчетный период снизился на 4,6%, что было вызвано уменьшением стоимости однолетних культур на 25,2%. В то же время за указанный период цена на многолетние культуры выросла на 4,3%.
Индекс играет важную роль в процессе расчета различных экономических показателей. Кроме того, он представляет собой аналитический инструмент для бизнесменов и исследователей.