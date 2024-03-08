https://sputnik-georgia.ru/20240308/kak-izmenilis-tseny-v-gruzii---dannye-za-fevral--286751810.html

Как изменились цены в Грузии – данные за февраль

Как изменились цены в Грузии – данные за февраль

Sputnik Грузия

Годовая инфляция в Грузии, по данным за февраль 2024 года, составила 0,3% при целевом показателе 3% 08.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-08T09:35+0400

2024-03-08T09:35+0400

2024-03-08T10:14+0400

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Больше всего цены выросли в сферах гостиниц и ресторанов (6,7%), а также на алкогольную и табачную продукцию (5,5%) и транспорт (4,8%). Цены снизились на продукты питания (3,5%), одежду и обувь (3%), а также на мебель (3,3%).В феврале 2024 года, по сравнению с январем, уровень инфляции составил -0,04%.По словам исполняющей обязанности президента Национального банка Грузии Натии Турнава, низкий показатель инфляции (ниже 1%) обусловлен экономическим ростом за счет увеличения производительности труда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, натия турнава, инфографика, инфографика