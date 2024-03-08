https://sputnik-georgia.ru/20240308/kto-stanet-novym-glavoy-minzdrava-gruzii---nazvana-data-predstavleniya-novogo-ministra-286761519.html

Кто станет новым главой Минздрава Грузии – названа дата представления министра

Кто станет новым главой Минздрава Грузии – названа дата представления министра

Sputnik Грузия

Предыдущий глава ведомства Зураб Азарашвили покинул пост министра 1 марта 08.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-08T21:36+0400

2024-03-08T21:36+0400

2024-03-08T22:10+0400

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мамука мдинарадзе

зураб азарашвили

ираклий кобахидзе

министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представит нового министра здравоохранения Грузии в понедельник, 10 марта, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Предыдущий глава ведомства Зураб Азарашвили покинул пост министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты 1 марта. Азарашвили запомнился внедрением DRG-системы. Для улучшения медсервисов Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG (Diagnostic Related Group). Однако провальным стал проект расформирования Республиканской больницы, что подтвердили в правящей партии. Отказ от расформирования Республиканской клиники стал одним из первых решений Ираклия Кобахидзе после того, как тот стал главой правительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, зураб азарашвили, ираклий кобахидзе, министерство здравоохранения грузии