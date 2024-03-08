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Кто станет новым главой Минздрава Грузии – названа дата представления министра
Кто станет новым главой Минздрава Грузии – названа дата представления министра
Sputnik Грузия
Предыдущий глава ведомства Зураб Азарашвили покинул пост министра 1 марта 08.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-08T21:36+0400
2024-03-08T21:36+0400
2024-03-08T22:10+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представит нового министра здравоохранения Грузии в понедельник, 10 марта, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Предыдущий глава ведомства Зураб Азарашвили покинул пост министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты 1 марта. Азарашвили запомнился внедрением DRG-системы. Для улучшения медсервисов Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG (Diagnostic Related Group). Однако провальным стал проект расформирования Республиканской больницы, что подтвердили в правящей партии. Отказ от расформирования Республиканской клиники стал одним из первых решений Ираклия Кобахидзе после того, как тот стал главой правительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, зураб азарашвили, ираклий кобахидзе, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, зураб азарашвили, ираклий кобахидзе, министерство здравоохранения грузии
Кто станет новым главой Минздрава Грузии – названа дата представления министра
21:36 08.03.2024 (обновлено: 22:10 08.03.2024)
Предыдущий глава ведомства Зураб Азарашвили покинул пост министра 1 марта
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представит нового министра здравоохранения Грузии в понедельник, 10 марта, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Предыдущий глава ведомства Зураб Азарашвили покинул пост министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты 1 марта.
"Премьер-министр принял решение относительно министра здравоохранения, о котором я не буду и не могу говорить, потому что это прерогатива главы правительства. Он консультировался со многими людьми в партии, в том числе и с нами. Выбор был сделан между очень достойными людьми, и принято решение. Насколько я знаю, он объявит это решение в понедельник на заседании правительства", – сказал Мдинарадзе.
Азарашвили запомнился внедрением DRG-системы. Для улучшения медсервисов Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG (Diagnostic Related Group).
Однако провальным стал проект расформирования Республиканской больницы, что подтвердили в правящей партии. Отказ от расформирования Республиканской клиники стал одним из первых решений Ираклия Кобахидзе после того, как тот стал главой правительства.