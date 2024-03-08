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Президент Грузии наградила защитниц прав женщин в Международный женский день
Президент Грузии наградила защитниц прав женщин в Международный женский день
Sputnik Грузия
Насилие над женщинами остается проблемой и обществу предстоит борьба с этим явлением, заявила президент 08.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-08T20:03+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишивили наградила пять активисток по защите прав человека в Международный женский день. Среди награжденных основатель организации "Ведзеб" Тамар Мусеридзе, благодаря которой сотни похищенных в младенчестве детей нашли своих родителей. Ее наградили за исключительную гражданскую инициативу и ответственность, личное мужество и выдающуюся общественную деятельность.Президент Грузии также наградила адвоката, соучредителя организации "Сапари" Бабуцу Патарая и основателей "Национальной сети защиты от насилия" Элисо Амиреджиби и Нато Шавлакадзе за особый вклад в борьбу с гендерным насилием. Организация "Сапари" и Национальная сеть предоставляют убежище пострадавшим от семейного или гендерного насилия. Президент наградила правозащитника Ану Арганашвили, занимающуюся защитой лиц с ОВЗ."Сегодня в Грузии женщины играют очень большую роль. Практически нет ни одного сектора экономики или какого-либо направления, культурного или иного, где бы женщины не были представлены", – сказала Зурабишвили. При этом президент отметила, что насилие над женщинами остается проблемой и обществу предстоит борьба с этим явлением. При этом президент Грузии отметила, что борьба с насилием должна начинаться с семьи. "Нам часто нравится говорить, что государству и правительству предстоит многое сделать, многое предстоит сделать, но все же самое главное – это наша индивидуальная работа, а гражданское воспитание людей – это наша ответственность", – сказала Зурабишвили. В Грузии в 1991 году празднование Международного женского дня было отменено, а вместо него учредили День матери, который отмечается 3 марта. Впрочем, через десять лет 8 Марта вновь получил статус праздника – его восстановили решением парламента в марте 2002 года при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе. Кстати, 8 Марта вновь стало праздником в Грузии по инициативе Нино Бурджанадзе, занимавшей тогда пост председателя парламента. Таким образом, женщинам и матерям на сегодняшний день в Грузии посвящены два праздника – 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, президент грузии, за права женщин грузии, саломе зурабишвили
Президент Грузии наградила защитниц прав женщин в Международный женский день
20:03 08.03.2024 (обновлено: 20:18 08.03.2024)
Насилие над женщинами остается проблемой и обществу предстоит борьба с этим явлением, заявила президент
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишивили наградила пять активисток по защите прав человека в Международный женский день.
Среди награжденных основатель организации "Ведзеб" Тамар Мусеридзе, благодаря которой сотни похищенных в младенчестве детей нашли своих родителей. Ее наградили за исключительную гражданскую инициативу и ответственность, личное мужество и выдающуюся общественную деятельность.
Президент Грузии также наградила адвоката, соучредителя организации "Сапари" Бабуцу Патарая и основателей "Национальной сети защиты от насилия" Элисо Амиреджиби и Нато Шавлакадзе за особый вклад в борьбу с гендерным насилием. Организация "Сапари" и Национальная сеть предоставляют убежище пострадавшим от семейного или гендерного насилия.
Президент наградила правозащитника Ану Арганашвили, занимающуюся защитой лиц с ОВЗ.
"Сегодня в Грузии женщины играют очень большую роль. Практически нет ни одного сектора экономики или какого-либо направления, культурного или иного, где бы женщины не были представлены", – сказала Зурабишвили.
При этом президент отметила, что насилие над женщинами остается проблемой и обществу предстоит борьба с этим явлением.
"Мы живем в мире, где существует множество проблем, а насилие стало естественным, потому что мы находимся под давлением каждый день и каждую секунду. Стресс распространен повсеместно, очевидно, он распространяется на семью и проявляется в жестокости", – сказала Зурабишвили.
При этом президент Грузии отметила, что борьба с насилием должна начинаться с семьи.
"Нам часто нравится говорить, что государству и правительству предстоит многое сделать, многое предстоит сделать, но все же самое главное – это наша индивидуальная работа, а гражданское воспитание людей – это наша ответственность", – сказала Зурабишвили.
В Грузии в 1991 году празднование Международного женского дня было отменено, а вместо него учредили День матери, который отмечается 3 марта. Впрочем, через десять лет 8 Марта вновь получил статус праздника – его восстановили решением парламента в марте 2002 года при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе.
Кстати, 8 Марта вновь стало праздником в Грузии по инициативе Нино Бурджанадзе, занимавшей тогда пост председателя парламента.
Таким образом, женщинам и матерям на сегодняшний день в Грузии посвящены два праздника – 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными.