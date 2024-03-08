https://sputnik-georgia.ru/20240308/skandal-s-osuzhdennym-adeishvili-v-bundestage--v-es-zayavili-o-dezinformatsii-286757518.html

Скандал с осужденным Адеишвили в бундестаге – в ЕС заявили о дезинформации

Скандал с осужденным Адеишвили в бундестаге – в ЕС заявили о дезинформации

Sputnik Грузия

Появление генпрокурора Грузии времен президентства Михаила Саакашвили в парламенте Грузии вызвало критику властей 08.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-08T16:16+0400

2024-03-08T16:16+0400

2024-03-08T16:44+0400

грузия

политика

новости

грузинская мечта - демократическая грузия

зураб адеишвили

украина

грузия - евросоюз

евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/259994994_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_5523983b799243c996aba1349cd2a4a4.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Представительство Евросоюза в Грузии прокомментировало встречу в бундестаге, на которой присутствовал заочно осужденный на родине бывшего генпрокурора Грузии Зураб Адеишвили, отметив, что то, как была представлена информация, – это дезинформация.Грузинские СМИ распространили кадры, на которых Адеишвили в составе делегации Украины находится в немецком парламенте. Появление осужденного в Грузии бывшего генерального прокурора в бундестаге является проявлением непартнерского отношения к Грузии и способствует усилению антиевропейских настроений в стране, отметили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В заявлении отмечено, что правильную информацию можно легко получить на страницах ЕС в социальных сетях. Кроме того, представительство ЕС заявило о важности борьбы правительства Грузии с дезинформацией на пути к началу переговоров о вступлении страны в ЕС. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Кто такой Адеишвили Адеишвили, входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012 года. Он получил политическое убежище в одной из европейских стран, а потом и гражданство. Теперь Адеишвили работает в прокуратуре Украины. Адеишвили, который на данный момент занимает высокую должность на Украине, в Грузии признан виновным в совершении преступлений по шести уголовным делам и заочно приговорен к шести годам заключения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, зураб адеишвили, украина, грузия - евросоюз, евросоюз