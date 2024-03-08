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Скандал с осужденным Адеишвили в бундестаге – в ЕС заявили о дезинформации
Скандал с осужденным Адеишвили в бундестаге – в ЕС заявили о дезинформации
Sputnik Грузия
Появление генпрокурора Грузии времен президентства Михаила Саакашвили в парламенте Грузии вызвало критику властей 08.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-08T16:16+0400
2024-03-08T16:16+0400
2024-03-08T16:44+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Представительство Евросоюза в Грузии прокомментировало встречу в бундестаге, на которой присутствовал заочно осужденный на родине бывшего генпрокурора Грузии Зураб Адеишвили, отметив, что то, как была представлена информация, – это дезинформация.Грузинские СМИ распространили кадры, на которых Адеишвили в составе делегации Украины находится в немецком парламенте. Появление осужденного в Грузии бывшего генерального прокурора в бундестаге является проявлением непартнерского отношения к Грузии и способствует усилению антиевропейских настроений в стране, отметили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В заявлении отмечено, что правильную информацию можно легко получить на страницах ЕС в социальных сетях. Кроме того, представительство ЕС заявило о важности борьбы правительства Грузии с дезинформацией на пути к началу переговоров о вступлении страны в ЕС. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Кто такой Адеишвили Адеишвили, входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012 года. Он получил политическое убежище в одной из европейских стран, а потом и гражданство. Теперь Адеишвили работает в прокуратуре Украины. Адеишвили, который на данный момент занимает высокую должность на Украине, в Грузии признан виновным в совершении преступлений по шести уголовным делам и заочно приговорен к шести годам заключения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Скандал с осужденным Адеишвили в бундестаге – в ЕС заявили о дезинформации
16:16 08.03.2024 (обновлено: 16:44 08.03.2024)
Появление генпрокурора Грузии времен президентства Михаила Саакашвили в парламенте Грузии вызвало критику властей
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Представительство Евросоюза в Грузии прокомментировало встречу в бундестаге, на которой присутствовал заочно осужденный на родине бывшего генпрокурора Грузии Зураб Адеишвили, отметив, что то, как была представлена информация, – это дезинформация.
Грузинские СМИ распространили кадры, на которых Адеишвили в составе делегации Украины находится в немецком парламенте. Появление осужденного в Грузии бывшего генерального прокурора в бундестаге является проявлением непартнерского отношения к Грузии и способствует усилению антиевропейских настроений в стране, отметили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"Замгендиректора Директората ЕС по вопросам соседства и расширения ЕС Герт Ян Кепманн регулярно встречается с представителями Западных Балкан, Восточного и Южного соседства и других стран, конечно, включая Украину. В минувший вторник он встретился с Генпрокурором Украины, которого сопровождали несколько членов украинской делегации. Представлять эту встречу по-иному – это дезинформация", – говорится в заявлении представительства ЕС в Грузии.
В заявлении отмечено, что правильную информацию можно легко получить на страницах ЕС в социальных сетях.
Кроме того, представительство ЕС заявило о важности борьбы правительства Грузии с дезинформацией на пути к началу переговоров о вступлении страны в ЕС.
"Борьба с дезинформацией, направленной против Евросоюза, является первым шагом из девяти шагов, которые следует предпринять на пути к началу переговоров о членстве", – говорится в заявлении.
Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
Адеишвили, входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012 года. Он получил политическое убежище в одной из европейских стран, а потом и гражданство. Теперь Адеишвили работает в прокуратуре Украины.
Адеишвили, который на данный момент занимает высокую должность на Украине, в Грузии признан виновным в совершении преступлений по шести уголовным делам и заочно приговорен к шести годам заключения.