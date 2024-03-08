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Следственные органы Грузии и Армении договорились по обмену информации
Следственные органы Грузии и Армении договорились по обмену информации
Sputnik Грузия
Стороны готовятся расширить сотрудничество по обмену опытом в следственной практике 08.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-08T18:34+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Следственные органы Армении и Грузии расширят обмен информацией. Соответствующий меморандум об этом подписали председатель Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян и руководитель Специальной следственной службы Карло Кацитадзе.Стороны готовятся расширить сотрудничество в вопросах обмена опытом в следственной практике, а также в проведении совместных курсов переподготовки. Намечается также проводить совместные совещания.Визиту Кацитадзе предшествовала поездка Кярамяна в Грузию 6 сентября 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, армения, специальная следственная служба
грузия, новости, политика, армения, специальная следственная служба
Следственные органы Грузии и Армении договорились по обмену информации
18:34 08.03.2024 (обновлено: 18:42 08.03.2024)
Стороны готовятся расширить сотрудничество по обмену опытом в следственной практике
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Следственные органы Армении и Грузии расширят обмен информацией.
Соответствующий меморандум об этом подписали председатель Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян и руководитель Специальной следственной службы Карло Кацитадзе.
Стороны готовятся расширить сотрудничество в вопросах обмена опытом в следственной практике, а также в проведении совместных курсов переподготовки. Намечается также проводить совместные совещания.
Визиту Кацитадзе предшествовала поездка Кярамяна в Грузию 6 сентября 2023 года.