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Ветераны сборной Грузии и клуба "Интер Милан" провели матч в Батуми – фото

Ветераны сборной Грузии и клуба "Интер Милан" провели матч в Батуми – фото

Sputnik Грузия

В Батуми состоялся матч между ветеранами сборной Грузии по футболу и легендарными игроками клуба "Интер Милан". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки этой... 08.03.2024, Sputnik Грузия

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Матч прошел на стадионе "Батуми Арена". Все билеты на игру были раскуплены, стадион был полностью заполнен зрителями, несмотря на дождь.

батуми

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