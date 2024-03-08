Ветераны сборной Грузии и клуба "Интер Милан" провели матч в Батуми – фото
Ветераны сборной Грузии по футболу решили сразиться на поле с легендами клуба "Интер Милан" в рамках проекта Legend Series.
Ветераны сборной Грузии по футболу решили сразиться на поле с легендами клуба "Интер Милан" в рамках проекта Legend Series.
Долгожданный матч звезд миланского "Интера" и сборной Грузии прошел на стадионе Adjarabet Arena в Батуми.
Долгожданный матч звезд миланского "Интера" и сборной Грузии прошел на стадионе Adjarabet Arena в Батуми.
Игра в Батуми завершилась победой гостей – дубль на свой счет записал легендарный португалец Луиш Фигу.
Игра в Батуми завершилась победой гостей – дубль на свой счет записал легендарный португалец Луиш Фигу.
На протяжении всего первого тайма сборной Грузии приходилось в основном отражать атаки соперника.
На протяжении всего первого тайма сборной Грузии приходилось в основном отражать атаки соперника.
Стадион был полностью заполнен зрителями, несмотря на дождь – все билеты на игру были раскуплены.
Стадион был полностью заполнен зрителями, несмотря на дождь – все билеты на игру были раскуплены.
Во втором тайме тренеры произвели многочисленные замены. Видимо, чтобы на поле побывало максимальное число известных игроков.
Во втором тайме тренеры произвели многочисленные замены. Видимо, чтобы на поле побывало максимальное число известных игроков.
Счет в матче был открыт на 22-й минуте первого тайма – в ворота ветеранов сборной Грузии забил Луиш Фигу.
Счет в матче был открыт на 22-й минуте первого тайма – в ворота ветеранов сборной Грузии забил Луиш Фигу.
Во втором тайме Фигу был на скамейке запасных, и его вернули на поле за десять минут до конца игры.
Во втором тайме Фигу был на скамейке запасных, и его вернули на поле за десять минут до конца игры.
Спустя несколько минут он забил второй гол – 2:0. Так и завершилась игра. Легенды миланского клуба "Интер" одержали победу.
Спустя несколько минут он забил второй гол – 2:0. Так и завершилась игра. Легенды миланского клуба "Интер" одержали победу.
The Legend Series – это независимый проект, созданный в партнерстве Sports Orient и Europebet.
The Legend Series – это независимый проект, созданный в партнерстве Sports Orient и Europebet.
Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов.
Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов.
Следующий матч Legend Series состоится уже в Тбилиси, сейчас ведутся переговоры с несколькими клубами.
Следующий матч Legend Series состоится уже в Тбилиси, сейчас ведутся переговоры с несколькими клубами.