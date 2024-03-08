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Ветераны сборной Грузии и клуба "Интер Милан" провели матч в Батуми – фото
Ветераны сборной Грузии и клуба "Интер Милан" провели матч в Батуми – фото
Sputnik Грузия
В Батуми состоялся матч между ветеранами сборной Грузии по футболу и легендарными игроками клуба "Интер Милан". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки этой... 08.03.2024, Sputnik Грузия
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Матч прошел на стадионе "Батуми Арена". Все билеты на игру были раскуплены, стадион был полностью заполнен зрителями, несмотря на дождь.
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футбол, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, батуми, ветераны, спорт, спорт, фото

Ветераны сборной Грузии и клуба "Интер Милан" провели матч в Батуми – фото

12:21 08.03.2024 (обновлено: 12:26 08.03.2024)
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В Батуми состоялся матч между ветеранами сборной Грузии по футболу и легендарными игроками клуба "Интер Милан". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки этой игры
Матч прошел на стадионе "Батуми Арена". Все билеты на игру были раскуплены, стадион был полностью заполнен зрителями, несмотря на дождь.
© photo: Sputnik / Stringer

Ветераны сборной Грузии по футболу решили сразиться на поле с легендами клуба "Интер Милан" в рамках проекта Legend Series.

Ветераны сборной Грузии по футболу решили сразиться на поле с легендами клуба &quot;Интер Милан&quot; в рамках проекта Legend Series. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Ветераны сборной Грузии по футболу решили сразиться на поле с легендами клуба "Интер Милан" в рамках проекта Legend Series.

© photo: Sputnik / Stringer

Долгожданный матч звезд миланского "Интера" и сборной Грузии прошел на стадионе Adjarabet Arena в Батуми.

Долгожданный матч звезд миланского &quot;Интера&quot; и сборной Грузии прошел на стадионе Adjarabet Arena в Батуми. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Долгожданный матч звезд миланского "Интера" и сборной Грузии прошел на стадионе Adjarabet Arena в Батуми.

© photo: Sputnik / Stringer

Игра в Батуми завершилась победой гостей – дубль на свой счет записал легендарный португалец Луиш Фигу.

Игра в Батуми завершилась победой гостей – дубль на свой счет записал легендарный португалец Луиш Фигу. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Игра в Батуми завершилась победой гостей – дубль на свой счет записал легендарный португалец Луиш Фигу.

© photo: Sputnik / Stringer

На протяжении всего первого тайма сборной Грузии приходилось в основном отражать атаки соперника.

На протяжении всего первого тайма сборной Грузии приходилось в основном отражать атаки соперника. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

На протяжении всего первого тайма сборной Грузии приходилось в основном отражать атаки соперника.

© photo: Sputnik / Stringer

Стадион был полностью заполнен зрителями, несмотря на дождь – все билеты на игру были раскуплены.

Стадион был полностью заполнен зрителями, несмотря на дождь – все билеты на игру были раскуплены. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Стадион был полностью заполнен зрителями, несмотря на дождь – все билеты на игру были раскуплены.

© photo: Sputnik / Stringer

Во втором тайме тренеры произвели многочисленные замены. Видимо, чтобы на поле побывало максимальное число известных игроков.

Во втором тайме тренеры произвели многочисленные замены. Видимо, чтобы на поле побывало максимальное число известных игроков. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Во втором тайме тренеры произвели многочисленные замены. Видимо, чтобы на поле побывало максимальное число известных игроков.

© photo: Sputnik / Stringer

Счет в матче был открыт на 22-й минуте первого тайма – в ворота ветеранов сборной Грузии забил Луиш Фигу.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте первого тайма – в ворота ветеранов сборной Грузии забил Луиш Фигу. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Счет в матче был открыт на 22-й минуте первого тайма – в ворота ветеранов сборной Грузии забил Луиш Фигу.

© photo: Sputnik / Stringer

Во втором тайме Фигу был на скамейке запасных, и его вернули на поле за десять минут до конца игры.

Во втором тайме Фигу был на скамейке запасных, и его вернули на поле за десять минут до конца игры. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Во втором тайме Фигу был на скамейке запасных, и его вернули на поле за десять минут до конца игры.

© photo: Sputnik / Stringer

Спустя несколько минут он забил второй гол – 2:0. Так и завершилась игра. Легенды миланского клуба "Интер" одержали победу.

Спустя несколько минут он забил второй гол – 2:0. Так и завершилась игра. Легенды миланского клуба &quot;Интер&quot; одержали победу. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Спустя несколько минут он забил второй гол – 2:0. Так и завершилась игра. Легенды миланского клуба "Интер" одержали победу.

© photo: Sputnik / Stringer

The Legend Series – это независимый проект, созданный в партнерстве Sports Orient и Europebet.

The Legend Series – это независимый проект, созданный в партнерстве Sports Orient и Europebet. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

The Legend Series – это независимый проект, созданный в партнерстве Sports Orient и Europebet.

© photo: Sputnik / Stringer

Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов.

Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов.

© photo: Sputnik / Stringer

Следующий матч Legend Series состоится уже в Тбилиси, сейчас ведутся переговоры с несколькими клубами.

Следующий матч Legend Series состоится уже в Тбилиси, сейчас ведутся переговоры с несколькими клубами. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Следующий матч Legend Series состоится уже в Тбилиси, сейчас ведутся переговоры с несколькими клубами.

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