https://sputnik-georgia.ru/20240308/vymogavshiy-dengi-vor-v-zakone-i-ego-soobschniki-otpravilis-v-tyurmu-v-gruzii-286750263.html

Вымогавший деньги "вор в законе" и его сообщники отправились в тюрьму в Грузии

Вымогавший деньги "вор в законе" и его сообщники отправились в тюрьму в Грузии

Sputnik Грузия

Суд приговорил "вора в законе" к 10 годам тюрьмы, три члена воровского мира получили по 8 лет лишения свободы каждый 08.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-08T11:53+0400

2024-03-08T11:53+0400

2024-03-08T11:53+0400

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происшествия

грузия

тбилисский городской суд

вор в законе

воровское сообщество

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор "вору в законе" и девяти его сообщникам за устройство воровской разборки и вымогательство 80 тысяч лари. На суде стороне обвинения удалось доказать, что члены т. н. воровского мира при поддержке "вора в законе" из-за границы устроили разборку в Грузии по поводу одного финансового спора, на котором одной из сторон было поручено выплатить 80 тысяч лари.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>> Суд приговорил "вора в законе" к 10 годам тюрьмы, три члена воровского мира получили по 8 лет лишения свободы каждый, а еще пятеро – по семь с половиной лет тюрьмы. Еще одного обвиняемого в членстве в воровском мире суд признал виновным лишь в поддержке воровского мира и приговорил к трем с половиной годам тюрьмы. Этот приговор прокуроры обжалуют в апелляционном суде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, происшествия, грузия, тбилисский городской суд, вор в законе, воровское сообщество