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Вымогавший деньги "вор в законе" и его сообщники отправились в тюрьму в Грузии
Вымогавший деньги "вор в законе" и его сообщники отправились в тюрьму в Грузии
Sputnik Грузия
Суд приговорил "вора в законе" к 10 годам тюрьмы, три члена воровского мира получили по 8 лет лишения свободы каждый 08.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-08T11:53+0400
2024-03-08T11:53+0400
2024-03-08T11:53+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор "вору в законе" и девяти его сообщникам за устройство воровской разборки и вымогательство 80 тысяч лари. На суде стороне обвинения удалось доказать, что члены т. н. воровского мира при поддержке "вора в законе" из-за границы устроили разборку в Грузии по поводу одного финансового спора, на котором одной из сторон было поручено выплатить 80 тысяч лари.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>> Суд приговорил "вора в законе" к 10 годам тюрьмы, три члена воровского мира получили по 8 лет лишения свободы каждый, а еще пятеро – по семь с половиной лет тюрьмы. Еще одного обвиняемого в членстве в воровском мире суд признал виновным лишь в поддержке воровского мира и приговорил к трем с половиной годам тюрьмы. Этот приговор прокуроры обжалуют в апелляционном суде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, грузия, тбилисский городской суд, вор в законе, воровское сообщество
новости, происшествия, грузия, тбилисский городской суд, вор в законе, воровское сообщество
Вымогавший деньги "вор в законе" и его сообщники отправились в тюрьму в Грузии
Суд приговорил "вора в законе" к 10 годам тюрьмы, три члена воровского мира получили по 8 лет лишения свободы каждый
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор "вору в законе" и девяти его сообщникам за устройство воровской разборки и вымогательство 80 тысяч лари.
На суде стороне обвинения удалось доказать, что члены т. н. воровского мира при поддержке "вора в законе" из-за границы устроили разборку в Грузии по поводу одного финансового спора, на котором одной из сторон было поручено выплатить 80 тысяч лари.
Суд приговорил "вора в законе" к 10 годам тюрьмы, три члена воровского мира получили по 8 лет лишения свободы каждый, а еще пятеро – по семь с половиной лет тюрьмы.
Еще одного обвиняемого в членстве в воровском мире суд признал виновным лишь в поддержке воровского мира и приговорил к трем с половиной годам тюрьмы. Этот приговор прокуроры обжалуют в апелляционном суде.