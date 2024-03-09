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Новый глава Секции интересов Грузии в РФ прибыл в Москву
Новый глава Секции интересов Грузии в РФ прибыл в Москву
Sputnik Грузия
Дипломат заменил предыдущего руководителя Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в РФ Георгия Каджая 09.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-09T14:49+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Новый руководитель Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в Российской Федерации Мамука Мерквиладзе прибыл в Москву, сообщает Грузинская община России.Министерство иностранных дел Грузии направило нового дипломата, который заменил предыдущего руководителя Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в РФ Георгия Каджая. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.В марте 2009 года были официально открыты Секция интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарии в Грузии и Секция интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в Российской Федерации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, москва, россия
грузия, новости, политика, москва, россия
Новый глава Секции интересов Грузии в РФ прибыл в Москву
14:49 09.03.2024 (обновлено: 15:02 09.03.2024)
Дипломат заменил предыдущего руководителя Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в РФ Георгия Каджая
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik.
Новый руководитель Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в Российской Федерации Мамука Мерквиладзе прибыл в Москву, сообщает
Грузинская община России.
Министерство иностранных дел Грузии направило нового дипломата, который заменил предыдущего руководителя Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в РФ Георгия Каджая.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
В марте 2009 года были официально открыты Секция интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарии в Грузии и Секция интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в Российской Федерации.