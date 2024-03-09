https://sputnik-georgia.ru/20240309/posvyaschennyy-druzhbe-narodov-rossii-i-gruzii-vecher-proydet-v-moskve-286763568.html
Посвященный дружбе народов России и Грузии вечер пройдет в Москве
Посвященный дружбе народов России и Грузии вечер пройдет в Москве
Sputnik Грузия
Кульминацией вечера станет концертная программа, в которой выступят российско-грузинские артисты и творческие коллективы 09.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-09T10:52+0400
2024-03-09T10:52+0400
2024-03-09T10:52+0400
культура
россия
грузия
зураб церетели
москва
грузино-российские отношения
грузинская диаспора
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Вечер, посвященный дружбе народов России и Грузии, пройдет в Москве в Галерее искусств Зураба Церетели, говорится в сообщении грузинской диаспоры в России. У гостей вечера будет уникальная возможность приложиться к святым мощам Преподобного Гавриила (Ургебадзе) и иконе, привезенной из Грузии по благословению Святейшего Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Икона "Дружба русского и грузинского православных народов" чтится во всем православном мире. Также 12 марта состоится встреча и беседа с режиссером фильмов о жизни Преподобного ("Диадема Старца", "Я жду вас в Самтавро") Константином Церцвадзе, его творческой командой из Грузии и основателем проекта "ПроСмыслы" Виталием Заболотным. В Костроме отметили грузинский праздник – День матери >>Кульминацией вечера станет концертная программа, в которой выступят российско-грузинские артисты и творческие коллективы. Организатор вечера – Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России при поддержке Галереи искусств Зураба Церетели, Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений и Российско-Грузинского делового совета при ТПП РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, россия, грузия, зураб церетели, москва, грузино-российские отношения, грузинская диаспора
культура, россия, грузия, зураб церетели, москва, грузино-российские отношения, грузинская диаспора
Посвященный дружбе народов России и Грузии вечер пройдет в Москве
Кульминацией вечера станет концертная программа, в которой выступят российско-грузинские артисты и творческие коллективы
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Вечер, посвященный дружбе народов России и Грузии, пройдет в Москве в Галерее искусств Зураба Церетели, говорится в сообщении грузинской диаспоры в России.
У гостей вечера будет уникальная возможность приложиться к святым мощам Преподобного Гавриила (Ургебадзе) и иконе, привезенной из Грузии по благословению Святейшего Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II.
Икона "Дружба русского и грузинского православных народов" чтится во всем православном мире.
Также 12 марта состоится встреча и беседа с режиссером фильмов о жизни Преподобного ("Диадема Старца", "Я жду вас в Самтавро") Константином Церцвадзе, его творческой командой из Грузии и основателем проекта "ПроСмыслы" Виталием Заболотным.
Кульминацией вечера станет концертная программа, в которой выступят российско-грузинские артисты и творческие коллективы.
Организатор вечера – Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России при поддержке Галереи искусств Зураба Церетели, Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений и Российско-Грузинского делового совета при ТПП РФ.