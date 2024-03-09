https://sputnik-georgia.ru/20240309/zapret-lgbt-propagandy-v-gruzii-pravyaschaya-partiya-razocharovana-molchaniem-oppozitsii-286764988.html

Запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии: правящая партия разочарована молчанием оппозиции

Запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии: правящая партия разочарована молчанием оппозиции

Sputnik Грузия

Представители оппозиции боятся, что настроения общества не совпадут с их позицией, утверждают в правящей партии 09.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-09T13:33+0400

2024-03-09T13:33+0400

2024-03-09T13:33+0400

лгбт

лгбт-сообщество

мамука мдинарадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

политика

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283443201_0:90:1281:810_1920x0_80_0_0_f1457a13ffc2cdb96bc727d46f10f69f.jpg

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" разочарованы молчанием оппозиции по готовящейся инициативе о запрете ЛГБТ* пропаганды в Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>"Грузинская мечта" готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Инициатива защитит общество от "псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий", но не будет противоречить Конституции, заявили в правящей партии.От участия в обсуждении инициативы уже отказались партии "Граждане", "Лело для Грузии". В "Гирчи" заявили, что для обсуждения есть множество более важных для общества тем. В самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" также заявили, что обсуждение данной темы не представляет смысла. "В Конституции Грузии четко прописаны права человека, и обсуждение этого вопроса не имеет смысла", – заявил депутат от партии Георгий Ботковели. Между тем ряд депутатов рассмотрел в отказе обсуждать вопрос молчаливую поддержку оппозиции вопроса ЛГБТ*-пропаганды. Молчание оппозиции о запрете ЛГБТ*-пропаганды в Грузии подозрительно – спикер парламента >>>"Мы видим, что оппозиция все это время молчит, что является прямым показателем того, что они согласны и поддерживают ЛГБТ*-пропаганду, которая полностью переворачивает с ног на голову национальные ценности, традиции относительно роли женщин и мужчин", – заявила депутат правящей партии Нино Цилосани. Единственными, кто на данный момент прокомментировал тему, стала неправительственная организация "Тбилиси прайд", занимающаяся вопросами защиты прав представителей ЛГБТ*-сообщества. Она подтвердила готовность каждого из членов НПО включиться в процессы, важные для их свободы и государственности Грузии. На сегодняшний день неизвестно, что правящая партия называет ЛГБТ*-пропагандой и в какой форме будет действовать запрет. Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций и недопустимости пропаганды ЛГБТ*. * Запрещенное в России экстремистское движение Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

лгбт, лгбт-сообщество, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, политика, грузия, новости