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Запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии: правящая партия разочарована молчанием оппозиции
Запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии: правящая партия разочарована молчанием оппозиции
Sputnik Грузия
Представители оппозиции боятся, что настроения общества не совпадут с их позицией, утверждают в правящей партии 09.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-09T13:33+0400
2024-03-09T13:33+0400
2024-03-09T13:33+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" разочарованы молчанием оппозиции по готовящейся инициативе о запрете ЛГБТ* пропаганды в Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>"Грузинская мечта" готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Инициатива защитит общество от "псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий", но не будет противоречить Конституции, заявили в правящей партии.От участия в обсуждении инициативы уже отказались партии "Граждане", "Лело для Грузии". В "Гирчи" заявили, что для обсуждения есть множество более важных для общества тем. В самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" также заявили, что обсуждение данной темы не представляет смысла. "В Конституции Грузии четко прописаны права человека, и обсуждение этого вопроса не имеет смысла", – заявил депутат от партии Георгий Ботковели. Между тем ряд депутатов рассмотрел в отказе обсуждать вопрос молчаливую поддержку оппозиции вопроса ЛГБТ*-пропаганды. Молчание оппозиции о запрете ЛГБТ*-пропаганды в Грузии подозрительно – спикер парламента >>>"Мы видим, что оппозиция все это время молчит, что является прямым показателем того, что они согласны и поддерживают ЛГБТ*-пропаганду, которая полностью переворачивает с ног на голову национальные ценности, традиции относительно роли женщин и мужчин", – заявила депутат правящей партии Нино Цилосани. Единственными, кто на данный момент прокомментировал тему, стала неправительственная организация "Тбилиси прайд", занимающаяся вопросами защиты прав представителей ЛГБТ*-сообщества. Она подтвердила готовность каждого из членов НПО включиться в процессы, важные для их свободы и государственности Грузии. На сегодняшний день неизвестно, что правящая партия называет ЛГБТ*-пропагандой и в какой форме будет действовать запрет. Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций и недопустимости пропаганды ЛГБТ*. * Запрещенное в России экстремистское движение Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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лгбт, лгбт-сообщество, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, политика, грузия, новости
лгбт, лгбт-сообщество, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, политика, грузия, новости
Запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии: правящая партия разочарована молчанием оппозиции
Представители оппозиции боятся, что настроения общества не совпадут с их позицией, утверждают в правящей партии
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" разочарованы молчанием оппозиции по готовящейся инициативе о запрете ЛГБТ* пропаганды в Грузии.
"Грузинская мечта" готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Инициатива защитит общество от "псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий", но не будет противоречить Конституции, заявили в правящей партии.
От участия в обсуждении инициативы уже отказались партии "Граждане", "Лело для Грузии". В "Гирчи" заявили, что для обсуждения есть множество более важных для общества тем.
"Как видно, они не собираются подключаться к дискуссии и пытаются отвернуться от вопроса, который актуальным считает общество. Они пытаются как-то избежать вступления в дискуссию, так как, возможно, у них есть страх, что настроения общества не совпадут с их позицией", – заявил депутат правящей партии Михаил Сарджвеладзе.
В самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" также заявили, что обсуждение данной темы не представляет смысла.
"В Конституции Грузии четко прописаны права человека, и обсуждение этого вопроса не имеет смысла", – заявил депутат от партии Георгий Ботковели.
Между тем ряд депутатов рассмотрел в отказе обсуждать вопрос молчаливую поддержку оппозиции вопроса ЛГБТ*-пропаганды.
"Мы видим, что оппозиция все это время молчит, что является прямым показателем того, что они согласны и поддерживают ЛГБТ*-пропаганду, которая полностью переворачивает с ног на голову национальные ценности, традиции относительно роли женщин и мужчин", – заявила депутат правящей партии Нино Цилосани.
Единственными, кто на данный момент прокомментировал тему, стала неправительственная организация "Тбилиси прайд", занимающаяся вопросами защиты прав представителей ЛГБТ*-сообщества. Она подтвердила готовность каждого из членов НПО включиться в процессы, важные для их свободы и государственности Грузии.
"Оказывается, самым смелым снова оказался прайд, который перешел черту и сказал, что это хорошо. То, что никто, кроме прайда, не осмелился признать, что они на самом деле на стороне ЛГБТ-пропаганды, объясняется страхом перед грузинским народом", – заявил на это лидер правящей партии Мамука Мдинарадзе.
На сегодняшний день неизвестно, что правящая партия называет ЛГБТ*-пропагандой и в какой форме будет действовать запрет.
Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций и недопустимости пропаганды ЛГБТ*.
* Запрещенное в России экстремистское движение