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ЧП на стройке в Тбилиси – рабочий упал с 11 этажа возводимого здания
ЧП на стройке в Тбилиси – рабочий упал с 11 этажа возводимого здания
Sputnik Грузия
Специалисты изучают, насколько были соблюдены меры безопасности на стройке 10.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-10T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Мужчина, работавший на стройке в спальном районе Тбилиси, погиб в результате падения с высоты во время выполнения работ, сообщили местные СМИ. По информации очевидцев, мужчина до 30 лет упал с 11 этажа. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и представители инспекции труда. Специалисты изучают, насколько были соблюдены меры безопасности на стройке. Сколько нарушений трудовых прав выявлено в Грузии? &gt;&gt;В связи с инцидентом начато расследование по статье "Нарушения правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Работавшие на объекте были доставлены в отделении полиции для опроса. Тело погибшего направили на экспертизу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси

ЧП на стройке в Тбилиси – рабочий упал с 11 этажа возводимого здания

10:52 10.03.2024 (обновлено: 11:22 10.03.2024)
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Специалисты изучают, насколько были соблюдены меры безопасности на стройке
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Мужчина, работавший на стройке в спальном районе Тбилиси, погиб в результате падения с высоты во время выполнения работ, сообщили местные СМИ.
По информации очевидцев, мужчина до 30 лет упал с 11 этажа.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и представители инспекции труда. Специалисты изучают, насколько были соблюдены меры безопасности на стройке.
Сколько нарушений трудовых прав выявлено в Грузии? >>
В связи с инцидентом начато расследование по статье "Нарушения правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".
Работавшие на объекте были доставлены в отделении полиции для опроса. Тело погибшего направили на экспертизу.
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