https://sputnik-georgia.ru/20240310/evrovidenie-2024-premera-pesni-nutsy-buzaladze-i-prognozy-bukmekerov-286766455.html

"Евровидение-2024": премьера песни Нуцы Бузаладзе и прогнозы букмекеров

"Евровидение-2024": премьера песни Нуцы Бузаладзе и прогнозы букмекеров

Sputnik Грузия

Конкурс песни "Евровидение-2024" пройдет в Мальмё в мае 10.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-10T13:58+0400

2024-03-10T13:58+0400

2024-03-10T13:58+0400

евровидение

грузия

новости

нуца бузаладзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/09/286766143_0:4:1500:848_1920x0_80_0_0_ea1ba0a0f5674e2a827b640291a32762.png

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Премьера конкурсной песни Fire Fighter и видеоклипа на композицию представительницы Грузии Нуцы Бузаладзе на "Евровидении-2024" состоится 11 марта, сообщает Первый канал Общественного вещателя. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Международный песенный конкурс "Евровидение-2024" пройдет в Мальмё благодаря победе Лорин с песней Tattoo на конкурсе в предыдущем году. Первый и второй полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал – 11 мая 2024 года. Грузинская конкурсантка выступит во втором полуфинале Прогнозы букмекеров Ежегодно букмекеры, критики и музыкальные эксперты стараются предсказать, кто выиграет "Евровидение"? Ситуацию c прогнозами букмекеров в реальном времени можно отслеживать на сайте Eurovision World. Так, по данным букмекеров, на первом месте Хорватия (Baby Lasagna – "Rim Tim Tagi Dim"), на втором Украина (alyona alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria"), на третьем – Швейцария (Nemo – "The Code"). Пятерку замыкают Италия (Angelina Mango – "La noia") и Нидерланды (Joost Klein – "Europapa"). Грузии букмекеры прочат 10 место c 3 % на победу. Кто такая Нуца Бузаладзе?Нуца Бузаладзе имеет большой опыт участия в конкурсах как грузинских, так и зарубежных. Нуца начала петь в пять лет в ансамбле "Мартве". В 2020-2021 годах она стала финалистом российского конкурса "Ну-ка, все вместе". Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Однако самым громким событием стало участие во всемирно известном проекте American Idol. Грузинка стала первой иностранкой, вошедшей в топ-12 лучших участников проекта. Бузаладзе даже удалось спеть в дуэте с австралийской поп-дивой Кайли Миноуг. Нуца также участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Голос" (Турция) и других. В 2023 году Грузию на международном конкурсе "Евровидение" представляла Иру Хечанова. Однако стране в шестой раз подряд не удалось пройти в финал конкурса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

евровидение, грузия, новости, нуца бузаладзе