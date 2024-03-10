https://sputnik-georgia.ru/20240310/partiya-byvshego-premera-gruzii-poydet-na-vybory-samostoyatelno-286773419.html

Партия бывшего премьера Грузии пойдет на выборы самостоятельно

Партия бывшего премьера Грузии пойдет на выборы самостоятельно

Sputnik Грузия

Любая коалиция с "Национальным движением" невозможна и является "красной линией", как и объединение с правящей партией 10.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-10T12:16+0400

2024-03-10T12:16+0400

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политика

грузия

новости

георгий гахария

ника мелия

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "За Грузию", экс-премьер Георгий Гахария заявил, что его партия примет участие в парламентских выборах 26 октября самостоятельно без коалиции с кем-либо. Гахария возглавлял правительство Грузии с 9 сентября 2019 по 18 февраля 2021 года. Он подал в отставку после того, как разошелся в позициях со своей командой в вопросе ареста лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. Вскоре Гахария основал оппозиционную партию "За Грузию". Как отметил Гахария, любая коалиция с "Национальным движением" невозможна и является "красной линией", как и объединение с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". "Мы говорим, что для нас коалиция – это одно, а сотрудничество – это другое. Коалиция с "Национальным движением" категорически неприемлема, это "красная черта", "Мечта" – "синяя линия", потому что сегодняшняя правящая партия неприемлема", – заявил Гахария. Гварамия и Гахария создают коалицию? >>По словам экс-премьера, правящая партия сегодня убеждает избирателей в том, что у них другого выбора нет, кроме как голосовать за "Грузинскую мечту", в этом же общество убеждает и "Единое национальное движение". Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Они будут полностью пропорциональными, и в парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Число мандатов напрямую будет зависеть от числа голосов и того, сколько партий преодолеют барьер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий гахария, ника мелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024