https://sputnik-georgia.ru/20240221/gvaramiya-i-gakhariya-sozdayut-koalitsiyu-286457436.html

Гварамия и Гахария создают коалицию?

Гварамия и Гахария создают коалицию?

Гварамия готов к сотрудничеству с партией бывшего премьера 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T14:33+0400

2024-02-21T14:33+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Основатель и экс-гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи", лидер движения "Ахали" Ника Гварамия не исключает создания коалиции с партией экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию". После выхода из тюрьмы в результате помилования в начале февраля Гварамия собрал команду под названием "Ахали" (в переводе - новая) и пояснил, что это не партия. По его словам, эта команда работает над краткосрочной и быстрой кампанией, ориентированной на будущее. При этом, Гварамия отметил, что не намерен задавать вопросы экс-премьеру Грузии относительно его прошлого. "Наверно у Гахария тоже есть вопросы о моем прошлом. Ему и всем остальным я предлагаю говорить о прошлом, когда мы будем в безопасном будущем. Сегодня, говоря о прошлом, мы можем потерять будущее и застрять в этом грязном настоящем", - заявил Гварамия. По словам Гварамия, у него есть единственный вопрос к Гахария, и он связан с будущим. "Что он собирается делать, если он будет принимать решения?... Это мой вопрос", - заявил Гварамия. Пускают пыль в глаза – эксперт о создании "третей силы" в Грузии>>Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям и по полностью пропорциональной системе, и они определят, какая из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года. В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Коротко о Гварамия В период президентства Михаила Саакашвили в разные годы Ника Гварамия был замгенпрокурора Грузии, министром юстиции и министром образования. После прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году Гварамия занялся журналистикой. Спустя десять лет после смены власти, 16 мая 2022 года, Гварамия, к тому времени уже основатель и гендиректор нового оппозиционного телеканала "Мтавари архи", оказался за решеткой. Он был приговорен к 3 годам 6 месяцам тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями. Речь идет о нанесение ущерба в размере 6,8 миллиона лари телекомпании "Рустави 2", когда Гварамия был ее гендиректором. "Очередная люстрация" – депутат о призыве президента Грузии к оппозиции>>В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл. Часть оппозиции не раз требовала освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. В июле 2023 года, сразу после того, как Еврокомиссия в своем промежуточном отчете написала, что в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ у Грузии нет прогресса, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Гварамия. Выйдя на свободу Гварамия заявил, что больше не будет руководителем телеканала "Мтавари Архи". Позже, в сентябре 2023 года он сказал, что намерен заниматься политикой. "Мое место в данный момент там, где политическими методами можно бороться и побеждать", – заявил Гварамия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника гварамия, георгий гахария, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия