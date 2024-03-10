https://sputnik-georgia.ru/20240310/skandal-na-religioznoy-pochve-v-gruzii--gosagentstvo-prizvalo-storony-k-zdravomu-smyslu-286775522.html

Скандал на религиозной почве в Грузии – госагентство призвало стороны к здравому смыслу

Скандал на религиозной почве в Грузии – госагентство призвало стороны к здравому смыслу

Sputnik Грузия

Агентство призвало политические субъекты воздерживаться от провокационных заявлений 10.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-10T16:31+0400

2024-03-10T16:31+0400

2024-03-10T16:31+0400

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государственное агентство грузии по вопросам религии

общество

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Государственное агентство по вопросам религии Грузии призывало мусульманских и христианских религиозных лидеров после инцидента в селе Адигени на юге страны проявить здравый смысл и действовать в интересах Грузии, избегая напряженности среди паствы, говорится в распространенном заявлении. Молитва мусульман в здании, где функционирует религиозная школа и по пятницам молится местное мусульманское население в селе Адигени, была сорвана неизвестными лицами. На место прибыли сотрудники полиции, которые не допустили неизвестных лиц в дом, где шла молитва. По предварительным данным, инициатором выступил сельский священник. Как отметили в агентстве, они осуждают использование религии в узких интересах. "Агентство не приветствует насилие и надеется, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки. Свобода религии и убеждений в Грузии защищена, и это неоднократно признавали высокопоставленные лица, занимающиеся религиозными вопросами стран-партнеров Грузии", – подчеркнуто в заявлении. Агентство также призвало политические субъекты воздерживаться от провокационных заявлений, проявлять высокую гражданскую ответственность и действовать в соответствии с принципами секуляризма. Скандал на религиозной почве на юге Грузии: народный защитник приступил к изучению вопроса >>Госагентство с самого начала активно участвовало в урегулировании вопроса и в дальнейшем готово действовать в пределах своей компетенции для защиты интересов всех религиозных конфессий. Неприемлемым назвал срыв молитвы в селе Адигени и народный защитник Грузии Леван Иоселиани. Управление мусульман обратилось к органам власти с просьбой оперативно расследовать инцидент и принять соответствующие меры. Между тем в патриархии Грузии не делали никаких комментариев для СМИ по поводу случившегося.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, религия , государственное агентство грузии по вопросам религии, общество