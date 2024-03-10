https://sputnik-georgia.ru/20240310/voz-vystupaet-protiv-snizheniya-vdvoe-aktsiza-na-tabak-v-gruzii-286776324.html

ВОЗ выступает против снижения вдвое акциза на табак в Грузии

ВОЗ выступает против снижения вдвое акциза на табак в Грузии

Sputnik Грузия

Предложение противоречит государственной политике по контролю табака, которая была утверждена в 2021 году, заявил представитель ВОЗ 10.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-10T18:13+0400

2024-03-10T18:13+0400

2024-03-10T18:56+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Координатор программ по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения Каха Гвинианидзе назвал тревожной идею снижения ставки табачного акциза в Грузии с 60 до 30 лари. Ставка акциза на табачные изделия в Грузии может стать вдвое меньше в рамках инициированных на заседании парламентского бюро поправок в "Налоговый кодекс". Поправки предусматривают снижение ставки акциза на табачное сырье, табачные отходы, кальянный табак, "гомогенизированный" или "восстановленный" табак, жевательный или нюхательный табак. Самое главное, инициатива выведет на рынок дешевый табак, подчеркнул он. По инициативе председателя отраслевого комитета парламента по экономике и экономической политике Давида Сонгулашвили и других членов этого же комитета, в парламенте зарегистрирован законопроект, предусматривающий снижение ставки акциза на табачные изделия с 60 до 30 лари. Согласно документу, опубликованному на сайте парламента, в случае принятия законодательной инициативы поступления в бюджет от акцизов уменьшатся. В 2023 году импорт этой категории сырья составил 832 168 килограммов, с которых было обложено налогом в 49,9 млн лари. В Грузии могут снизить акциз на табачные изделия >>Инициаторами изменений являются члены парламентского большинства, которые поясняют, что снижение налогов является необходимым рычагом для стимулирования развития отрасли, повышения конкурентоспособности и сокращения импорта нелегальных сигарет. В Грузии ввоз сигарет и других табачных изделий облагается акцизом. В рамках антитабачной кампании в Грузии стоимость акциза выросла, что стало причиной активного притока в Грузию альтернативных безакцизных сигарет, которые пользуются спросом из-за более низкой цены. С января 2017 года акциз на пачку сигарет с фильтром увеличился на 0,6 лари и стал 1,7 лари (около 0,5 доллара). Спустя ровно два года, в 2019 году, сравнялись акцизы на сигареты с фильтром и без фильтра. Альянс контроля табака бьет тревогу из-за решения парламента Грузии >>Повышение ставки акциза на табачные изделия является одним из пунктов Соглашения об ассоциации, подписанного между Грузией и ЕС. Изначально срок выполнения этого обязательства для Грузии был определен до 2022 года, однако позже была достигнута договоренность, что для Грузии этот срок будет перенесен до 2026 года. Из-за увеличения ставки акциза сигареты в Грузии подорожали почти в два с половиной раза. Только в 2019 году цены поднимали дважды – в среднем на один лари, при том, что в среднем сигареты обходятся в пять-десять лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, экономика, антитабачная политика, налоговый кодекс, повышение акциза