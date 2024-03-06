https://sputnik-georgia.ru/20240306/v-gruzii-mogut-snizit-aktsiz-na-tabachnye-izdeliya-286712505.html

В Грузии могут снизить акциз на табачные изделия

В Грузии могут снизить акциз на табачные изделия

Sputnik Грузия

Ежегодно доходная часть бюджета сократится почти на 25 миллионов лари после снижения стоимости акциза 06.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-06T11:01+0400

2024-03-06T11:01+0400

2024-03-06T11:01+0400

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налоговый кодекс

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Ставка акциза на табачные изделия может стать вдвое меньше в Грузии в рамках инициированных на заседании парламентского бюро поправок в "Налоговый кодекс". Поправки предусматривают снижение ставки акциза с 60 лари до 30 лари на табачное сырье, табачные отходы, кальянный табак, "гомогенизированный" или "восстановленный" табак, жевательный или нюхательный табак и т. д. Инициаторами изменений являются члены парламентского большинства, которые поясняют, что снижение налогов является необходимым рычагом для стимулирования развития отрасли, повышения конкурентоспособности и сокращения импорта нелегальных сигарет. Начат мониторинг табачного рынка в Грузии >>Как отмечено в законопроекте, в Грузии табаководство распространено в основном в высокогорной Аджарии, Марнеули и Лагодехи. По данным 2020 года, в высокогорной Аджарии табак выращивали на 140 га, урожайность составила 314 тонн, выращиванием табака занимались около тысячи семейных хозяйств. Развитие отрасли стоит перед такими проблемами и вызовами, как сложная и дорогостоящая технология переработки, нехватка квалифицированного персонала и лабораторий, рост доли контрабандных сигарет, цена которых равна стоимости расфасованного, т. н. курительного табака, что делает указанную продукцию неконкурентоспособной. Как отмечено в документе, с 2019 года после уравнивания цены акциза на сигареты без фильтра и с фильтром на основе поправок в "Налоговый кодекс" объем нелегального импорта сигарет характеризуется растущей тенденцией. Наблюдается уклонение от уплаты налогов, и государственный бюджет ежегодно теряет налоговые поступления. Альянс контроля табака бьет тревогу из-за решения парламента Грузии >>По информации инициаторов поправок, ежегодно доходная часть бюджета сократится почти на 25 миллионов лари после снижения стоимости акциза. В Грузии ввоз сигарет и других табачных изделий облагается акцизом. В рамках антитабачной кампании в Грузии стоимость акциза выросла, что стало причиной активного притока в Грузию альтернативных безакцизных сигарет, которые пользуются спросом из-за более низкой цены. С января 2017 года акциз на пачку сигарет с фильтром увеличился на 0,6 лари и стал 1,7 лари (около 0,5 доллара). Спустя ровно два года, в 2019 году, сравнялись акцизы на сигареты с фильтром и без фильтра. Альянс контроля табака недоволен ситуацией с курением в гостиницах Грузии>>Повышение ставки акциза на табачные изделия является одним из пунктов Соглашения об ассоциации, подписанного между Грузией и ЕС. Изначально срок выполнения этого обязательства для Грузии был определен до 2022 года, однако позже была достигнута договоренность, что для Грузии этот срок будет перенесен до 2026 года. Из-за увеличения ставки акциза сигареты в Грузии подорожали почти в два с половиной раза. Только в 2019 году цены поднимали дважды – в среднем на 1 лари, при том что в среднем сигареты обходятся в 5-10 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экономика, закон "о контроле табака", налоговый кодекс