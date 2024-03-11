https://sputnik-georgia.ru/20240311/missiya-mvf-priekhala-v-gruziyu-vpervye-posle-priostanovleniya-programmy-286800101.html

Миссия МВФ приехала в Грузию впервые после приостановления программы

Миссия МВФ приехала в Грузию впервые после приостановления программы

Sputnik Грузия

МВФ приостановил программу в Грузии вскоре после того, как в Грузии вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года 11.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-11T20:20+0400

2024-03-11T20:20+0400

2024-03-11T20:20+0400

грузия

новости

экономика

международный валютный фонд

натия турнава

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/11/251494180_922:608:3072:1817_1920x0_80_0_0_aa2e3674b198c5b2ecd5b47a1fb122a8.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) находится с визитом в Тбилиси впервые после приостановления программы поддержки экономических реформ в Грузии в июле 2023 года, сообщает Национальный банк Грузии. МВФ в июле 2023 года отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. В Нацбанке пояснили, что сотрудничество с организацией продолжается, и отметили, что имеют позитивные ожидания по возобновлению программы в стране. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>МВФ приостановил программу в Грузии вскоре после того, как в Грузии вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности. Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент посчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора. В рамках визита представители миссии МВФ встретились с исполняющей обязанности президента Нацбанка Натией Турнава. На встрече руководство Нацбанка предоставило членам миссии МВФ подробную информацию об основных макроэкономических тенденциях, также миссию ознакомили с обзорами монетарной политики и финансовой стабильности. Сотрудничество с МВФ Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Почему МВФ приостановил программу в Грузии? – пояснение депутата >>Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту. Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, международный валютный фонд, натия турнава