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Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси продолжает расти – данные за февраль
Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси продолжает расти – данные за февраль
Sputnik Грузия
За февраль аэропорт в Кутаиси обслужил 350 рейсов, на 37% больше, чем в аналогичный период 2023 года 11.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-11T22:32+0400
2024-03-11T22:32+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Давида Агмашенебели в феврале 2024 года вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил Объединение аэропортов Грузии. По информации Объединения, в феврале аэропорт обслужил 118,5 тысячи пассажиров. В феврале 2023 года аэропортом воспользовались лишь 75,7 тысячи пассажиров. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Помимо пассажиропотока выросло и количество рейсов. За отчетный период аэропорт обслужил 350 рейсов, на 37% больше, чем в аналогичный период 2023 года. Кроме того, по данным за январь-февраль 2024 года, пассажиропоток вырос на 68%, а количество рейсов на 52% по сравнению с данными за два месяца с начала 2023 года. На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 39 направлениям в 20 стран. Успехи аэропорта Прошедший год был рекордным для аэропорта Кутаиси как в плане роста пассажиропотока, так и числа авиарейсов. В 2023 году аэропорт обслужил до 1,7 миллиона пассажиров, на 103% больше, чем в 2022 году. К историческому максимуму приблизилось и количество рейсов – аэропорт обслужил более 5 тысяч рейсов, на 57% больше, чем в 2022 году. В Кутаисском аэропорту построят первый малый грузовой терминал >>Кроме того, большим успехом для аэропорта стало добавление с 16 декабря 2023 года четвертого самолета на базу Кутаиси венгерского лоукостера Wizz Air, а также начало прямого рейса в направлении Копенгагена. Авиакомпания с 1 июня 2023 года вернула третий самолет на базу в Кутаиси и начала регулярные рейсы в Мадрид, Брюссель, Франкфурт, Гамбург и Познань. С 19 декабря турецкий авиаперевозчик Pegasus Airlines выполняет рейсы по направлению Стамбул-Кутаиси-Стамбул три раза в неделю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, туризм, кутаисский международный аэропорт, wizz air, авиасообщение в грузии
грузия, новости, туризм, кутаисский международный аэропорт, wizz air, авиасообщение в грузии
Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси продолжает расти – данные за февраль
22:32 11.03.2024 (обновлено: 22:50 11.03.2024)
За февраль аэропорт в Кутаиси обслужил 350 рейсов, на 37% больше, чем в аналогичный период 2023 года
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Давида Агмашенебели в феврале 2024 года вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил Объединение аэропортов Грузии.
По информации Объединения, в феврале аэропорт обслужил 118,5 тысячи пассажиров. В феврале 2023 года аэропортом воспользовались лишь 75,7 тысячи пассажиров.
Помимо пассажиропотока выросло и количество рейсов. За отчетный период аэропорт обслужил 350 рейсов, на 37% больше, чем в аналогичный период 2023 года.
Кроме того, по данным за январь-февраль 2024 года, пассажиропоток вырос на 68%, а количество рейсов на 52% по сравнению с данными за два месяца с начала 2023 года.
На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 39 направлениям в 20 стран.
Прошедший год был рекордным для аэропорта Кутаиси как в плане роста пассажиропотока, так и числа авиарейсов.
В 2023 году аэропорт обслужил до 1,7 миллиона пассажиров, на 103% больше, чем в 2022 году. К историческому максимуму приблизилось и количество рейсов – аэропорт обслужил более 5 тысяч рейсов, на 57% больше, чем в 2022 году.
Кроме того, большим успехом для аэропорта стало добавление с 16 декабря 2023 года четвертого самолета на базу Кутаиси венгерского лоукостера Wizz Air, а также начало прямого рейса в направлении Копенгагена.
Авиакомпания с 1 июня 2023 года вернула третий самолет на базу в Кутаиси и начала регулярные рейсы в Мадрид, Брюссель, Франкфурт, Гамбург и Познань.
С 19 декабря турецкий авиаперевозчик Pegasus Airlines выполняет рейсы по направлению Стамбул-Кутаиси-Стамбул три раза в неделю.