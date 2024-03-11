https://sputnik-georgia.ru/20240311/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-snizilas-v-yanvare--novaya-statistika-286778887.html

Стоимость строительства в Грузии снизилась в январе – новая статистика

Стоимость строительства в Грузии снизилась в январе – новая статистика

Sputnik Грузия

Снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 22,9% 11.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-11T09:01+0400

2024-03-11T09:01+0400

2024-03-11T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за январь 2024 года снизился на 4,4% по сравнению с декабрем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 22,9%.В январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года Индекс стоимости строительства вырос на 6,2%, что было вызвано ростом зарплаты на 18,7% и цен на машины и оборудование на 3,9%.Сколько объектов построено в Грузии в 2023 году – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"