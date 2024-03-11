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Стоимость строительства в Грузии снизилась в январе – новая статистика
Стоимость строительства в Грузии снизилась в январе – новая статистика
Sputnik Грузия
Снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 22,9% 11.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-11T09:01+0400
2024-03-11T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за январь 2024 года снизился на 4,4% по сравнению с декабрем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 22,9%.В январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года Индекс стоимости строительства вырос на 6,2%, что было вызвано ростом зарплаты на 18,7% и цен на машины и оборудование на 3,9%.Сколько объектов построено в Грузии в 2023 году – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Стоимость строительства в Грузии снизилась в январе – новая статистика
Снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 22,9%
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за январь 2024 года снизился на 4,4% по сравнению с декабрем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство проводит расчет ежемесячного Индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 22,9%.
В январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года Индекс стоимости строительства вырос на 6,2%, что было вызвано ростом зарплаты на 18,7% и цен на машины и оборудование на 3,9%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.