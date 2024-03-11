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Высшее образование в Грузии можно будет получить по удаленке
Высшее образование в Грузии можно будет получить по удаленке
Sputnik Грузия
В Грузии будет признаваться высшее образование, полученное грузинскими студентами дистанционно за границей, заявил министр 11.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-11T21:28+0400
2024-03-11T21:28+0400
2024-03-11T21:28+0400
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георгий амилахвари
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Минобразования и науки Грузии приступает к осуществлению реформы, согласно которой грузинские и иностранные студенты смогут получить высшее образование по определенным специальностям дистанционно, заявили в пресс-службе ведомства. Новшество касается как бакалавриата, так и магистратуры. По его словам, практика получения высшего образования дистанционного практиковалась во время пандемии коронавируса. Это касается только высшего образования, в ряде случаев – профессионального, подчеркнул министр. После принятия поправок в закон "О высшем образовании Грузии" появится новый концептуальный подход и термин – онлайн-университет. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>"Разработку стандартов концепции онлайн-образования будет поручено Министерству образования, науки и молодежи. Это практически откроет совершенно новые возможности и двери для нашего сектора высшего образования как на местном рынке, так и на международной арене с точки зрения экспорта нашего образования", – сказал Амилахвари. Кроме того, в Грузии будет признаваться высшее образование, полученное грузинскими студентами дистанционно за границей. На первом этапе это коснется университетов стран-членов ЕС, Великобритании и США. "Конституцию" общего образования в Грузии обновят впервые за 20 лет >>Программы высшего образования за границей не должны включать в себя практическое, лабораторное, клиническое, производственное обучение и допускать сдачу студентом внутренних университетских экзаменов в заочной форме. К началу 2023/2024 учебного года в Грузии действовало 62 высших учебных заведения, из них 19 государственных и 43 частных. Примерно две трети высших учебных заведений расположены в Тбилиси. Общее число учащихся вузов составило 177,8 тысячи студентов, что на 10,2% превысило прошлогодний показатель.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, георгий амилахвари, образование в грузии, министерство образования и науки грузии
грузия, общество, новости, георгий амилахвари, образование в грузии, министерство образования и науки грузии
Высшее образование в Грузии можно будет получить по удаленке
В Грузии будет признаваться высшее образование, полученное грузинскими студентами дистанционно за границей, заявил министр
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Минобразования и науки Грузии приступает к осуществлению реформы, согласно которой грузинские и иностранные студенты смогут получить высшее образование по определенным специальностям дистанционно, заявили в пресс-службе ведомства.
Новшество касается как бакалавриата, так и магистратуры.
"Сегодня на заседании правительства мы рассмотрели пакет законопроектов, которые представило наше ведомство по наиважнейшему вопросу, касающегося реформы дистанционного, электронного образования", – заявил глава Минобразования Георгий Амилахвари.
По его словам, практика получения высшего образования дистанционного практиковалась во время пандемии коронавируса. Это касается только высшего образования, в ряде случаев – профессионального, подчеркнул министр.
После принятия поправок в закон "О высшем образовании Грузии" появится новый концептуальный подход и термин – онлайн-университет.
"Разработку стандартов концепции онлайн-образования будет поручено Министерству образования, науки и молодежи. Это практически откроет совершенно новые возможности и двери для нашего сектора высшего образования как на местном рынке, так и на международной арене с точки зрения экспорта нашего образования", – сказал Амилахвари.
Кроме того, в Грузии будет признаваться высшее образование, полученное грузинскими студентами дистанционно за границей. На первом этапе это коснется университетов стран-членов ЕС, Великобритании и США.
Программы высшего образования за границей не должны включать в себя практическое, лабораторное, клиническое, производственное обучение и допускать сдачу студентом внутренних университетских экзаменов в заочной форме.
К началу 2023/2024 учебного года в Грузии действовало 62 высших учебных заведения, из них 19 государственных и 43 частных. Примерно две трети высших учебных заведений расположены в Тбилиси.
Общее число учащихся вузов составило 177,8 тысячи студентов, что на 10,2% превысило прошлогодний показатель.