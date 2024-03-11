https://sputnik-georgia.ru/20240311/vysshee-obrazovanie-v-gruzii-mozhno-budet-poluchit-po-udalenke-286800982.html

Высшее образование в Грузии можно будет получить по удаленке

Высшее образование в Грузии можно будет получить по удаленке

Sputnik Грузия

В Грузии будет признаваться высшее образование, полученное грузинскими студентами дистанционно за границей, заявил министр 11.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-11T21:28+0400

2024-03-11T21:28+0400

2024-03-11T21:28+0400

грузия

общество

новости

георгий амилахвари

образование в грузии

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Минобразования и науки Грузии приступает к осуществлению реформы, согласно которой грузинские и иностранные студенты смогут получить высшее образование по определенным специальностям дистанционно, заявили в пресс-службе ведомства. Новшество касается как бакалавриата, так и магистратуры. По его словам, практика получения высшего образования дистанционного практиковалась во время пандемии коронавируса. Это касается только высшего образования, в ряде случаев – профессионального, подчеркнул министр. После принятия поправок в закон "О высшем образовании Грузии" появится новый концептуальный подход и термин – онлайн-университет. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>"Разработку стандартов концепции онлайн-образования будет поручено Министерству образования, науки и молодежи. Это практически откроет совершенно новые возможности и двери для нашего сектора высшего образования как на местном рынке, так и на международной арене с точки зрения экспорта нашего образования", – сказал Амилахвари. Кроме того, в Грузии будет признаваться высшее образование, полученное грузинскими студентами дистанционно за границей. На первом этапе это коснется университетов стран-членов ЕС, Великобритании и США. "Конституцию" общего образования в Грузии обновят впервые за 20 лет >>Программы высшего образования за границей не должны включать в себя практическое, лабораторное, клиническое, производственное обучение и допускать сдачу студентом внутренних университетских экзаменов в заочной форме. К началу 2023/2024 учебного года в Грузии действовало 62 высших учебных заведения, из них 19 государственных и 43 частных. Примерно две трети высших учебных заведений расположены в Тбилиси. Общее число учащихся вузов составило 177,8 тысячи студентов, что на 10,2% превысило прошлогодний показатель.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, георгий амилахвари, образование в грузии, министерство образования и науки грузии