https://sputnik-georgia.ru/20240312/aeroport-kutaisi-pereshel-v-kategoriyu-srednikh-aeroportov-286821500.html

Аэропорт Кутаиси перешел в категорию средних аэропортов

Аэропорт Кутаиси перешел в категорию средних аэропортов

Sputnik Грузия

За январь 2024 года аэропорт Кутаиси занял третье место среди аэропортов уже среднего размера с ростом пассажиропотока на 171,8% по сравнению с 2019 годом 12.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-12T22:48+0400

2024-03-12T22:48+0400

2024-03-12T23:05+0400

грузия

новости

экономика

туризм

кутаисский международный аэропорт

wizz air

авиасообщение в грузии

мариам квривишвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500274_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5e1c6b7e6bae25a3cb7bda1a1737b7c2.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Международный аэропорт Кутаиси занял четвертое место среди аэропортов Европы по темпам роста пассажиропотока в 2023 году и перешел из категории малых аэропортов в категорию средних, сообщается на сайте Аэропорта. Согласно отчету Международного совета аэропортов (ACI) за 2023 год, Кутаисский аэропорт вошел в число аэропортов, в которых наблюдается резкий рост. В 2023 году пассажиропоток аэропорта увеличился на 91% по сравнению с 2019, допандемийным годом. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Кроме того, за январь 2024 года аэропорт Кутаиси занял третье место среди аэропортов уже среднего размера с ростом пассажиропотока на 171,8% по сравнению с 2019 годом. Согласно новой классификации, речь идет об аэропортах-членах ACI, которые обслуживают от 1 до 10 миллионов пассажиров ежегодно. В отчете отмечено, что до 2023 года Кутаисский международный аэропорт относился к категории малых аэропортов. В 2018 году аэропорт был лидером в Европе с увеличением пассажиропотока до 5 миллионов, а в 2019 году вышел на второе место. По словам замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, международный рейтинг подтверждает, что аэропорт Кутаиси является одним из самых быстрорастущих аэропортов не только в регионе, но и во всей Европе. Кроме того, замминистра заявила, что у правительства амбициозные планы по дальнейшему расширению аэропорта и увеличению его пропускной способности в 2024 году, чтобы принять больше авиакомпаний, получить больше прямых рейсов, назначить новые направления в европейских странах и, как следствие, принять еще больше местных и международных путешественников как в регионе Имерети, так и в Грузии в целом. Успехи аэропорта Прошедший год был рекордным для аэропорта Кутаиси как в плане роста пассажиропотока, так и числа авиарейсов. В 2023 году аэропорт обслужил до 1,7 миллиона пассажиров, на 103% больше, чем в 2022 году. К историческому максимуму приблизилось и количество рейсов – аэропорт обслужил более 5 тысяч рейсов, на 57% больше, чем в 2022 году. Кроме того, большим успехом для аэропорта стало добавление с 16 декабря 2023 года четвертого самолета на базу Кутаиси венгерского лоукостера Wizz Air, а также начало прямого рейса в направлении Копенгагена. Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси продолжает расти – данные за февраль >>Авиакомпания с 1 июня 2023 года вернула третий самолет на базу в Кутаиси и начала регулярные рейсы в Мадрид, Брюссель, Франкфурт, Гамбург и Познань. С 19 декабря турецкий авиаперевозчик Pegasus Airlines выполняет рейсы по направлению Стамбул-Кутаиси-Стамбул три раза в неделю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, туризм, кутаисский международный аэропорт, wizz air, авиасообщение в грузии, мариам квривишвили