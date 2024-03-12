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Инвестиции в Грузию сократились в 2023 году

Инвестиции в Грузию сократились в 2023 году

Sputnik Грузия

Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2023 году были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также водоснабжение и управление... 12.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-12T09:01+0400

2024-03-12T09:01+0400

2024-03-12T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2023 году, по предварительным данным, сократился на 24% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,6 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Причиной сокращения инвестиций "Сакстат" назвал сокращение объема реинвестиций на 7,2% и долгового обязательства (- 857,5 миллиона лари). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Что касается 2022 года, то их объем, по уточненным данным, составил 2,1 миллиарда долларов, что на 67,5% больше по сравнению с 2021 годом. Инвестиции также поступили из США, России, Мальты, Азербайджана, Китая, Японии, Казахстана и других стран. Куда вкладывают? Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2023 году были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также водоснабжение и управление отходами. Инвестиции также вкладывали в торговлю, энергетику, информацию и коммуникацию, недвижимость, искусство, отдых и развлечения, гостиницы и рестораны, образование, административную деятельность, здравоохранение, профессиональную и научную деятельность, горнодобывающую промышленность, строительство, водоснабжение и управление отходами, сельское хозяйство и т. д. Акционерный капитал Одним из важных факторов в экономике в 2023 году стал большой объем акционерного капитала – он выросли на 68,4% и составили 1,2 миллиарда долларов. В 2022 году акционерный капитал составил 696,8 миллиона долларов. Инвестиционная политика Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемийный период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована. При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.Грузия и Саудовская Аравия работают над соглашением о защите инвестиций >> Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС. В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, турция, нидерланды, великобритания, инвестиции, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"