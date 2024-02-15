https://sputnik-georgia.ru/20240215/gruziya-i-saudovskaya-araviya-rabotayut-nad-soglasheniem-o-zaschite-investitsiy-286336501.html

Грузия и Саудовская Аравия работают над соглашением о защите инвестиций

Грузия и Саудовская Аравия работают над соглашением о защите инвестиций

Грузия и Саудовская Аравия начали переговоры о Свободной торговле в 2019 году, но они были прерваны из-за пандемии COVID-19 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T19:15+0400

2024-02-15T19:15+0400

2024-02-15T19:15+0400

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саудовская аравия

ираклий кобахидзе

соглашение о свободной торговле

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Грузия выражает готовность активно работать над соглашением между Саудовской Аравией и Грузией о поощрении и защите инвестиций, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на встрече с министром инвестиций Халидом Аль-Фалихом в ходе встречи в Тбилиси. Министр инвестиций Саудовской Аравии находится в Тбилиси с внушительной делегацией для участия в Бизнес-форуме, который открылся в столице Грузии. На встрече с премьером Грузии было отмечено, что Бизнес-форум будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества. На встрече было отмечено, что Грузия выражает готовность активно работать над возобновлением переговоров о свободной торговле. Грузия и Саудовская Аравия начали переговоры о Свободной торговле в 2019 году, но они были прерваны из-за пандемии COVID-19. На сегодняшний день у Грузии уже есть соглашение о свободной торговле с ЕС, Китаем, Гонконгом, Турцией, ОАЭ, Великобританией, странами СНГ, а также с Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входят четыре страны. В 2024 году начнутся переговоры по подписанию соглашения о свободной торговле с Южной Кореей и консультации по началу переговоров с Израилем. Соглашение о свободной торговле – главная тема форума Грузия-Саудовская Аравия >>Ранее глава Агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели заявил, что инвестиции, которые Саудовская Аравия осуществила в Грузию в последние годы, составляют лишь 100 миллионов долларов, что намного меньше реальных возможностей арабской страны. По словам Хидурели, арабские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в сферы недвижимости, индустрию гостеприимства, транспорта и энергетики. По официальной информации, на форуме представители двух стран обменяются меморандумами о взаимном сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, энергетики и культурных связей. Саудовская Аравия имеет возможность больше инвестировать в Грузию – глава Агентства >>По завершении мероприятия состоится интерактивная сессия между грузинскими и арабскими бизнесменами, на которой они получат возможность установить деловые связи и встретиться с потенциальными деловыми партнерами. Грузия и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма. Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в городе Эр-Рияд было открыто посольство Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, саудовская аравия, ираклий кобахидзе, соглашение о свободной торговле