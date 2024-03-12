https://sputnik-georgia.ru/20240312/novaya-partiya-v-gruzii-politiki-otsenili-sily-novoy-komandy--286818580.html

"Новая" партия в Грузии: политики оценили силы новой команды

"Новая" партия в Грузии: политики оценили силы новой команды

Sputnik Грузия

В правящей партии убеждены, что эта сила не сможет набрать более двух процентов на выборах 12.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-12T18:18+0400

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единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не верят в шансы нового движения "Ахали" (в переводе с грузинского "новый" – ред.), тогда как в оппозиционные партии говорят о возможном сотрудничестве. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Партию "Ахали" накануне презентовали бывший лидер "Единого национального движения" Ника Мелия и основатель самого крупного оппозиционного канала Ника Гварамия. Cвоей целью основатели назвали объединение разных видений с одной идеей. В партию вошли бывшие сторонники Ники Мелия. На выборах она будет представлена под номером "4". Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Чтобы попасть в парламент, партия должна набрать более 5% голосов избирателей. Число парламентских мест, которое получит партия по итогам выборов, будет зависеть не только от полученных голосов, но и от числа партий, которые преодолеют барьер. На сегодняшний день в "Грузинской мечте" уверены, что никто из оппозиционных партий, кроме "Единого национального движения", не сможет набрать 5% голосов избирателей. Избирательный номер "Нацдвижения" традиционно "5". "Наше общество знает, что нет номеров "4", "5", "Лело", а есть одно большое "Национальное движение", которое под разными видами пытается в очередной раз ввести в заблуждение наших избирателей", – сказала министр культуры и член политсовета правящей партии Тея Цулукиани. Партия бывшего премьера Грузии пойдет на выборы самостоятельно>>Один из лидеров "Грузинской мечты" увидел в создании новой партии признаки ослабления "Нацдвижения". "Почему было создано это объединение и почему создаются такие однопроцентные или двухпроцентные политические группы? Потому что структура "Национального движения" и партия находятся в последней стадии раскола и такие люди, как Ника Мелия и Ника Гварамия, и подобные люди таскают из обломков кирпичи и строят отдельные однопроцентные партии", – сказал Талаквадзе. Будущий альянс Между тем, пока в правящей партии не верят в то, что новая партия сможет завоевать достаточный рейтинг за шесть с половиной месяцев до выборов, в оппозиции уже рассматривают "Ахали" как союзников по коалиции. На данный момент факт консультаций подтвердил лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зура Джапаридзе. Между тем в партии "Единое национальное движение" не ожидают, что партия "Ахали" сможет забрать у них сторонников. "Мы не ждем, что "Нацдвижение" может лишиться голосов", – заявила одна из лидеров партии Анна Цитлидзе. Шансы "Нацдвижения" Партия "Единое национальное движение" уже пережила один раскол в начале 2017 года. Тогда из-за противостояния внутри партии ее покинули десятки лидеров. После раскола рейтинг партии упал сразу на около 10%. Показав результат в 27,11% на парламентских выборах 2016 года, на следующий год партия смогла набрать на местных выборах лишь 17,66%. Вернуться к рейтингу 2016 года партии удалось лишь на выборах 2020 года, а к 2021 партия улучшила свои показатели. Сейчас "Единое национальное движение" снова теряет как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ника мелия, ника гварамия, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия