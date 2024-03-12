https://sputnik-georgia.ru/20240312/novaya-partiya-v-gruzii-politiki-otsenili-sily-novoy-komandy--286818580.html
"Новая" партия в Грузии: политики оценили силы новой команды
"Новая" партия в Грузии: политики оценили силы новой команды
Sputnik Грузия
В правящей партии убеждены, что эта сила не сможет набрать более двух процентов на выборах 12.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-12T18:18+0400
2024-03-12T18:18+0400
2024-03-12T18:33+0400
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грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не верят в шансы нового движения "Ахали" (в переводе с грузинского "новый" – ред.), тогда как в оппозиционные партии говорят о возможном сотрудничестве. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Партию "Ахали" накануне презентовали бывший лидер "Единого национального движения" Ника Мелия и основатель самого крупного оппозиционного канала Ника Гварамия. Cвоей целью основатели назвали объединение разных видений с одной идеей. В партию вошли бывшие сторонники Ники Мелия. На выборах она будет представлена под номером "4". Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Чтобы попасть в парламент, партия должна набрать более 5% голосов избирателей. Число парламентских мест, которое получит партия по итогам выборов, будет зависеть не только от полученных голосов, но и от числа партий, которые преодолеют барьер. На сегодняшний день в "Грузинской мечте" уверены, что никто из оппозиционных партий, кроме "Единого национального движения", не сможет набрать 5% голосов избирателей. Избирательный номер "Нацдвижения" традиционно "5". "Наше общество знает, что нет номеров "4", "5", "Лело", а есть одно большое "Национальное движение", которое под разными видами пытается в очередной раз ввести в заблуждение наших избирателей", – сказала министр культуры и член политсовета правящей партии Тея Цулукиани. Партия бывшего премьера Грузии пойдет на выборы самостоятельно>>Один из лидеров "Грузинской мечты" увидел в создании новой партии признаки ослабления "Нацдвижения". "Почему было создано это объединение и почему создаются такие однопроцентные или двухпроцентные политические группы? Потому что структура "Национального движения" и партия находятся в последней стадии раскола и такие люди, как Ника Мелия и Ника Гварамия, и подобные люди таскают из обломков кирпичи и строят отдельные однопроцентные партии", – сказал Талаквадзе. Будущий альянс Между тем, пока в правящей партии не верят в то, что новая партия сможет завоевать достаточный рейтинг за шесть с половиной месяцев до выборов, в оппозиции уже рассматривают "Ахали" как союзников по коалиции. На данный момент факт консультаций подтвердил лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зура Джапаридзе. Между тем в партии "Единое национальное движение" не ожидают, что партия "Ахали" сможет забрать у них сторонников. "Мы не ждем, что "Нацдвижение" может лишиться голосов", – заявила одна из лидеров партии Анна Цитлидзе. Шансы "Нацдвижения" Партия "Единое национальное движение" уже пережила один раскол в начале 2017 года. Тогда из-за противостояния внутри партии ее покинули десятки лидеров. После раскола рейтинг партии упал сразу на около 10%. Показав результат в 27,11% на парламентских выборах 2016 года, на следующий год партия смогла набрать на местных выборах лишь 17,66%. Вернуться к рейтингу 2016 года партии удалось лишь на выборах 2020 года, а к 2021 партия улучшила свои показатели. Сейчас "Единое национальное движение" снова теряет как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, ника мелия, ника гварамия, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
"Новая" партия в Грузии: политики оценили силы новой команды
18:18 12.03.2024 (обновлено: 18:33 12.03.2024)
В правящей партии убеждены, что эта сила не сможет набрать более двух процентов на выборах
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не верят в шансы нового движения "Ахали" (в переводе с грузинского "новый" – ред.), тогда как в оппозиционные партии говорят о возможном сотрудничестве.
Партию "Ахали" накануне презентовали бывший лидер "Единого национального движения" Ника Мелия и основатель самого крупного оппозиционного канала Ника Гварамия. Cвоей целью основатели назвали объединение разных видений с одной идеей. В партию вошли бывшие сторонники Ники Мелия. На выборах она будет представлена под номером "4".
"Чем больше таких двухпроцентных партий будет создано, тем лучше для нашего окончательного результата. Создана очередная, скорее всего, двухпроцентная партия, и эти два процента потеряет "Нацдвижение". Это хорошо для того, чтобы мы получили конституционное большинство", – сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Чтобы попасть в парламент, партия должна набрать более 5% голосов избирателей. Число парламентских мест, которое получит партия по итогам выборов, будет зависеть не только от полученных голосов, но и от числа партий, которые преодолеют барьер. На сегодняшний день в "Грузинской мечте" уверены, что никто из оппозиционных партий, кроме "Единого национального движения", не сможет набрать 5% голосов избирателей. Избирательный номер "Нацдвижения" традиционно "5".
"Наше общество знает, что нет номеров "4", "5", "Лело", а есть одно большое "Национальное движение", которое под разными видами пытается в очередной раз ввести в заблуждение наших избирателей", – сказала министр культуры и член политсовета правящей партии Тея Цулукиани.
Один из лидеров "Грузинской мечты" увидел в создании новой партии признаки ослабления "Нацдвижения".
"Почему было создано это объединение и почему создаются такие однопроцентные или двухпроцентные политические группы? Потому что структура "Национального движения" и партия находятся в последней стадии раскола и такие люди, как Ника Мелия и Ника Гварамия, и подобные люди таскают из обломков кирпичи и строят отдельные однопроцентные партии", – сказал Талаквадзе.
Между тем, пока в правящей партии не верят в то, что новая партия сможет завоевать достаточный рейтинг за шесть с половиной месяцев до выборов, в оппозиции уже рассматривают "Ахали" как союзников по коалиции.
На данный момент факт консультаций подтвердил лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зура Джапаридзе.
"У нас была коммуникация с Никой Гварамия, и я знаю, что будет и в будущем. Пока мы делаем свое дело – я имею в виду дело "Гирчи – больше свободы" и "Дроа". Мы пока занимаемся своей кампанией", – сказал Джапаридзе.
Между тем в партии "Единое национальное движение" не ожидают, что партия "Ахали" сможет забрать у них сторонников.
"Мы не ждем, что "Нацдвижение" может лишиться голосов", – заявила одна из лидеров партии Анна Цитлидзе.
Партия "Единое национальное движение" уже пережила один раскол в начале 2017 года. Тогда из-за противостояния внутри партии ее покинули десятки лидеров.
После раскола рейтинг партии упал сразу на около 10%. Показав результат в 27,11% на парламентских выборах 2016 года, на следующий год партия смогла набрать на местных выборах лишь 17,66%.
Вернуться к рейтингу 2016 года партии удалось лишь на выборах 2020 года, а к 2021 партия улучшила свои показатели.
Сейчас "Единое национальное движение" снова теряет как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции.
Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.