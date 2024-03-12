https://sputnik-georgia.ru/20240312/pochemu-abashidze-pokinul-svoy-post--otvet-premera-gruzii-286808409.html
Почему Абашидзе покинул свой пост – ответ премьера Грузии
Почему Абашидзе покинул свой пост – ответ премьера Грузии
Sputnik Грузия
Глава правительства Грузии рассказал детали ухода Абашидзе с должности 12.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-12T13:53+0400
2024-03-12T13:53+0400
2024-03-12T13:53+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Грузинский дипломат Зураб Абашидзе лично принял решение уйти с должности спецпредставителя премьера Грузии по связям с Россией, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Глава правительства 11 марта назначил своим спецпредставителем по вопросам отношений с Россией Георгия Каджая, а Зураб Абашидзе, который с 2012 года занимал эту должность, стал советником главы правительства. Абашидзе ранее заявил, что несколько месяцев назад обратился к бывшему главе правительства Ираклию Гарибашвили с предложением найти на его должность новую кандидатуру. По словам Абашидзе, у всего есть начало и конец. При этом, как отметил Абашидзе, он знаком с Каджая много лет и считает его опытным, квалифицированным сотрудником. "Что касается задач, то задачи остаются прежними. Вы знаете каким является режим отношений. В рамках этого режима, безусловно, мы хотим продолжить нашу прагматичную политику, целью которого является сохранение мира в нашей стране и у нас есть конкретные задачи, которые связаны с экономической деятельностью", – заявил Кобахидзе. Власти хотят продолжить прагматичную политику – премьер Грузии об отношениях с Россией>>Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Диалог между странами на сегодняшний день поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ и Григория Карасина, проходящих в Праге. Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Стороны в ходе встреч обсуждают вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, москва, абхазия, зураб абашидзе, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили
Почему Абашидзе покинул свой пост – ответ премьера Грузии
Глава правительства Грузии рассказал детали ухода Абашидзе с должности
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Грузинский дипломат Зураб Абашидзе лично принял решение уйти с должности спецпредставителя премьера Грузии по связям с Россией, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Глава правительства 11 марта назначил своим спецпредставителем по вопросам отношений с Россией Георгия Каджая, а Зураб Абашидзе, который с 2012 года занимал эту должность, стал советником главы правительства.
"Что касается деятельности Абашидзе, то на протяжение 12 лет он руководил направлением, которое называется отношения с Россией, и я как публично, так и лично поблагодарил его за эту деятельность. Он сам лично принял данное решение спустя 12 лет. Данное решение он принял до того, как я был назначен премьер-министром", – заявил Кобахидзе.
Абашидзе ранее заявил, что несколько месяцев назад обратился к бывшему главе правительства Ираклию Гарибашвили с предложением найти на его должность новую кандидатуру. По словам Абашидзе, у всего есть начало и конец. При этом, как отметил Абашидзе, он знаком с Каджая много лет и считает его опытным, квалифицированным сотрудником.
"Что касается задач, то задачи остаются прежними. Вы знаете каким является режим отношений. В рамках этого режима, безусловно, мы хотим продолжить нашу прагматичную политику, целью которого является сохранение мира в нашей стране и у нас есть конкретные задачи, которые связаны с экономической деятельностью", – заявил Кобахидзе.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.
Диалог между странами на сегодняшний день поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ и Григория Карасина, проходящих в Праге.
Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Стороны в ходе встреч обсуждают вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы.