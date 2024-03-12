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Власти хотят продолжить прагматичную политику – премьер Грузии об отношениях с Россией
Власти хотят продолжить прагматичную политику – премьер Грузии об отношениях с Россией
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Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений c 2008 года 12.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Власти Грузии хотят продолжить прагматичную политику в отношениях с Россией, целью которой является сохранение мира в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Премьер Грузии 11 марта назначил своим спецпредставителем по вопросам отношений с Россией Георгия Каджая, а Зураб Абашидзе, который с 2012 года занимал эту должность, стал советником главы правительства. При этом, глава грузинского правительства поблагодарил Абашидзе за проделанную работу. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Карасин: Россия заинтересована в прагматичном диалоге с грузинскими партнерами>>Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Диалог между странами на сегодняшний день поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, проходящих в Праге. Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Стороны в ходе встреч обсуждают вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Власти хотят продолжить прагматичную политику – премьер Грузии об отношениях с Россией
11:23 12.03.2024 (обновлено: 11:24 12.03.2024)
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений c 2008 года
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Власти Грузии хотят продолжить прагматичную политику в отношениях с Россией, целью которой является сохранение мира в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Премьер Грузии 11 марта назначил своим спецпредставителем по вопросам отношений с Россией Георгия Каджая, а Зураб Абашидзе, который с 2012 года занимал эту должность, стал советником главы правительства.
"Что касается задач, то задачи остаются прежними. Вы знаете, каким является режим отношений. В рамках этого режима, безусловно, мы хотим продолжить нашу прагматичную политику, целью которой является сохранение мира в нашей стране, и у нас есть конкретные задачи, которые связаны с экономической деятельностью", - заявил Кобахидзе.
При этом, глава грузинского правительства поблагодарил Абашидзе за проделанную работу.
"Что касается деятельности Абашидзе, то на протяжение 12 лет он руководил направлением, которое называется отношения с Россией, и я как публично, так и лично поблагодарил его за эту деятельность. Он сам лично принял данное решение спустя 12 лет. Данное решение он принял до того, как я был назначен премьер-министром, соответственно, данное решение не имеет никакого отношения к моему назначению. Я его поблагодарил и сейчас еще раз я его публично благодарю за ту 12-летнюю деятельность, которую он проделал", - заявил Кобахидзе.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.
Диалог между странами на сегодняшний день поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, проходящих в Праге.
Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Стороны в ходе встреч обсуждают вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы.