https://sputnik-georgia.ru/20240312/vlasti-khotyat-prodolzhit-pragmatichnuyu-politiku--premer-gruzii-ob-otnosheniyakh-s-rossiey-286806799.html

Власти хотят продолжить прагматичную политику – премьер Грузии об отношениях с Россией

Власти хотят продолжить прагматичную политику – премьер Грузии об отношениях с Россией

Sputnik Грузия

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений c 2008 года 12.03.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Власти Грузии хотят продолжить прагматичную политику в отношениях с Россией, целью которой является сохранение мира в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Премьер Грузии 11 марта назначил своим спецпредставителем по вопросам отношений с Россией Георгия Каджая, а Зураб Абашидзе, который с 2012 года занимал эту должность, стал советником главы правительства. При этом, глава грузинского правительства поблагодарил Абашидзе за проделанную работу. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Карасин: Россия заинтересована в прагматичном диалоге с грузинскими партнерами>>Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Диалог между странами на сегодняшний день поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, проходящих в Праге. Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Стороны в ходе встреч обсуждают вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, зураб абашидзе, григорий карасин, ираклий кобахидзе, тбилиси, москва, россия, грузино-российские отношения