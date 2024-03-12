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Прискорбно! Премьер Грузии ответил на заявление Арахамия
Прискорбно! Премьер Грузии ответил на заявление Арахамия
Sputnik Грузия
Украинский политик грузинского происхождения Давид Арахамия назвал условия для нормализации отношений с Грузией, среди которых прекращение авиасообщения с... 12.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-12T15:29+0400
2024-03-12T15:29+0400
2024-03-12T15:48+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Заявление одного из лидеров правящей партии Украины, председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия печально, прискорбно и непонятно, что укрепляет нашу веру в то, что в грузино-украинских отношениях что-то не так, как должно быть, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Арахамия, отличающийся резкой критикой в адрес властей Грузии, назвал условия для нормализации отношений Тбилиси и Киева: освобождение и возвращение на Украину осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, прекращение авиасообщения с Россией и прекращение помощи в обходе антироссийских санкций. Так Арахамия ответил на заявление правительства Грузии, в котором отмечено, что для урегулирования отношений важно и необходимо, чтобы украинские власти выдали Грузии преступников, которые сегодня занимают высокие посты на Украине. При этом, как отметил глава грузинского правительства, власти Грузии поддерживают Украину не только на словах, но и на деле.Однако, как отметил премьер-министр, Украина сегодня находится в сложной ситуации. Премьер также перечислил те факты, которые имели место в отношениях Грузии и Украины в последнее время в том числе, Кобахидзе напомнил об отзыве украинского посла из страны и назвал данное решение абсолютно непонятным. Глава грузинского правительства также напомнил о призывах представителей украинской власти, в том числе главы СНБО Украины Алексея Данилова и советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в связи с открытием второго фронта в Грузии. По оценке премьера, это полное отступление от отношений между странами, которые сложились исторически.На протяжении двух лет общественность вводили в заблуждение и проводили фальшивую кампанию относительно Саакашвили, отметил Кобахидзе. Бывшие представители власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили сегодня занимают высокие посты на Украине. К примеру, Георгий Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, Зураб Адеишвили – советник генпрокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Михаил Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ. Визит Адеишвили в Брюссель – атака на европейские ценности – премьер>>Грузинское правительство 11 марта опубликовало два заявления, выразив обеспокоенность в связи с визитами встречами в Брюсселе и в Берлине, в которых Адеишвили был представлен в составе украинской делегации. Прием Адеишвили в ЕС и Германии подрывает представление о том, что европейская бюрократия верна идее правового государства, отметили в правительстве Грузии. Кроме того, глава МИД Грузии Илия Дарчиашвили накануне провел встречи с послом ЕС в Грузии Павлом Герчинским и послом Германия в Грузии Петером Фишером, в ходе которого дипломатам была официально передана озабоченность грузинской стороны по поводу участия Адеишвили в визитах и встречах в ЕС и в Германии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, украина, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, зураб адеишвили, россия
политика, грузия, новости, украина, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, зураб адеишвили, россия
Прискорбно! Премьер Грузии ответил на заявление Арахамия
15:29 12.03.2024 (обновлено: 15:48 12.03.2024)
Украинский политик грузинского происхождения Давид Арахамия назвал условия для нормализации отношений с Грузией, среди которых прекращение авиасообщения с Россией
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Заявление одного из лидеров правящей партии Украины, председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия печально, прискорбно и непонятно, что укрепляет нашу веру в то, что в грузино-украинских отношениях что-то не так, как должно быть, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Арахамия, отличающийся резкой критикой в адрес властей Грузии, назвал условия для нормализации отношений Тбилиси и Киева: освобождение и возвращение на Украину осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, прекращение авиасообщения с Россией и прекращение помощи в обходе антироссийских санкций. Так Арахамия ответил на заявление правительства Грузии, в котором отмечено, что для урегулирования отношений важно и необходимо, чтобы украинские власти выдали Грузии преступников, которые сегодня занимают высокие посты на Украине.
"Заявление Давида Арахамии фактически подтвердило то, о чем мы говорили в нашем заявлении. Это отношение, которое проявляет конкретно этот представитель украинских властей, это очень печально и прискорбно", – заявил Кобахидзе журналистам.
При этом, как отметил глава грузинского правительства, власти Грузии поддерживают Украину не только на словах, но и на деле.
"Это более 600 поддержанных актов, резолюций и документов, другие решения, это обширная гуманитарная помощь. Когда на таком фоне делаются непонятные заявления, это укрепляет нашу веру в то, что что-то происходит не так, как должно быть", – подчеркнул Кобахидзе.
Однако, как отметил премьер-министр, Украина сегодня находится в сложной ситуации.
"Поэтому, прежде всего, мы уважаем украинский народ и, соответственно, не собираемся вступать в полемику с Арахамия или другими политиками", – отметил Кобахидзе.
Премьер также перечислил те факты, которые имели место в отношениях Грузии и Украины в последнее время в том числе, Кобахидзе напомнил об отзыве украинского посла из страны и назвал данное решение абсолютно непонятным.
"Когда нашего посла практически выдворили из Украины, предлогом было то, что Саакашвили находится в предсмертном состоянии. Сегодня этот повод уже даже улыбку не вызывает", – отметил Кобахидзе.
Глава грузинского правительства также напомнил о призывах представителей украинской власти, в том числе главы СНБО Украины Алексея Данилова и советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в связи с открытием второго фронта в Грузии.
"Напоминаем и то, что разыскиваемые преступники сегодня все еще занимают высокие посты на Украине. Безусловно, это не соответствует историческим, дружественным отношениям, которые существуют между украинским и грузинским народами, государствами Украина и Грузия", – заявил Кобахидзе.
По оценке премьера, это полное отступление от отношений между странами, которые сложились исторически.
"Соответственно, я еще раз призываю украинские власти принимать такие решения, которые будут способствовать еще большему углублению исторической дружбы и, наоборот, не будут способствовать искусственному разделению народов, стран", – заявил премьер.
На протяжении двух лет общественность вводили в заблуждение и проводили фальшивую кампанию относительно Саакашвили, отметил Кобахидзе.
"В конечном итоге было доказано, что все это была ложь, фальшь. На этом фоне, когда еще раз делаются заявления, призывы в связи с тем, что мы должны освободить Саакашвили, это, мягко говоря, неправильно, мягко говоря, непонятно", – заявил Кобахидзе.
Бывшие представители власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили сегодня занимают высокие посты на Украине. К примеру, Георгий Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, Зураб Адеишвили – советник генпрокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Михаил Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.
Грузинское правительство 11 марта опубликовало два заявления, выразив обеспокоенность в связи с визитами встречами в Брюсселе и в Берлине, в которых Адеишвили был представлен в составе украинской делегации. Прием Адеишвили в ЕС и Германии подрывает представление о том, что европейская бюрократия верна идее правового государства, отметили в правительстве Грузии.
Кроме того, глава МИД Грузии Илия Дарчиашвили накануне провел встречи с послом ЕС в Грузии Павлом Герчинским и послом Германия в Грузии Петером Фишером, в ходе которого дипломатам была официально передана озабоченность грузинской стороны по поводу участия Адеишвили в визитах и встречах в ЕС и в Германии.