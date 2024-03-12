https://sputnik-georgia.ru/20240312/priskorbno-premer-gruzii-otvetil-na-zayavlenie-arakhamiya-286815231.html

Прискорбно! Премьер Грузии ответил на заявление Арахамия

Прискорбно! Премьер Грузии ответил на заявление Арахамия

Sputnik Грузия

Украинский политик грузинского происхождения Давид Арахамия назвал условия для нормализации отношений с Грузией, среди которых прекращение авиасообщения с... 12.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-12T15:29+0400

2024-03-12T15:29+0400

2024-03-12T15:48+0400

политика

грузия

новости

украина

ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

зураб адеишвили

россия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264854846_949:7:2936:1124_1920x0_80_0_0_0a0dc06ab44f44aafd985764e72b94a4.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Заявление одного из лидеров правящей партии Украины, председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия печально, прискорбно и непонятно, что укрепляет нашу веру в то, что в грузино-украинских отношениях что-то не так, как должно быть, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Арахамия, отличающийся резкой критикой в адрес властей Грузии, назвал условия для нормализации отношений Тбилиси и Киева: освобождение и возвращение на Украину осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, прекращение авиасообщения с Россией и прекращение помощи в обходе антироссийских санкций. Так Арахамия ответил на заявление правительства Грузии, в котором отмечено, что для урегулирования отношений важно и необходимо, чтобы украинские власти выдали Грузии преступников, которые сегодня занимают высокие посты на Украине. При этом, как отметил глава грузинского правительства, власти Грузии поддерживают Украину не только на словах, но и на деле.Однако, как отметил премьер-министр, Украина сегодня находится в сложной ситуации. Премьер также перечислил те факты, которые имели место в отношениях Грузии и Украины в последнее время в том числе, Кобахидзе напомнил об отзыве украинского посла из страны и назвал данное решение абсолютно непонятным. Глава грузинского правительства также напомнил о призывах представителей украинской власти, в том числе главы СНБО Украины Алексея Данилова и советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в связи с открытием второго фронта в Грузии. По оценке премьера, это полное отступление от отношений между странами, которые сложились исторически.На протяжении двух лет общественность вводили в заблуждение и проводили фальшивую кампанию относительно Саакашвили, отметил Кобахидзе. Бывшие представители власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили сегодня занимают высокие посты на Украине. К примеру, Георгий Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, Зураб Адеишвили – советник генпрокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Михаил Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ. Визит Адеишвили в Брюссель – атака на европейские ценности – премьер>>Грузинское правительство 11 марта опубликовало два заявления, выразив обеспокоенность в связи с визитами встречами в Брюсселе и в Берлине, в которых Адеишвили был представлен в составе украинской делегации. Прием Адеишвили в ЕС и Германии подрывает представление о том, что европейская бюрократия верна идее правового государства, отметили в правительстве Грузии. Кроме того, глава МИД Грузии Илия Дарчиашвили накануне провел встречи с послом ЕС в Грузии Павлом Герчинским и послом Германия в Грузии Петером Фишером, в ходе которого дипломатам была официально передана озабоченность грузинской стороны по поводу участия Адеишвили в визитах и встречах в ЕС и в Германии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, украина, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, зураб адеишвили, россия