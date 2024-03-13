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Число трудоустроенных в бизнес-секторе Грузии растет

Число трудоустроенных в бизнес-секторе Грузии растет

Sputnik Грузия

Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии в IV квартале 2023 года составила 2 196,2 лари (830 долларов) 13.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-13T09:01+0400

2024-03-13T09:01+0400

2024-03-13T09:10+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора в четвертом квартале 2023 года в Грузии составило 782,3 тысячи человек, что на 5,6% больше, чем в октябре-декабре 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Из общего количества занятых 57,4% составляют мужчины, а 42,6% – женщины.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Количество нанятых работников в бизнес-секторе выросло за год на 6,1% и составило 742 тысячи человек. Расходы на персонал в четвертом квартале составили пять миллиардов лари, что больше на 22,1% аналогичного показателя за 2022 год, говорится в сообщении.Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 2 196,2 лари (830 долларов), что на 285,1 лари больше, чем в прошлом году. В том числе, средняя зарплата женщин составила 1 686,7 лари, что на 200,6 лари больше, чем за октябрь-декабрь 2022 года.За четвертый квартал 2023 года в Грузии общий оборот предприятий составил 56,4 миллиарда лари, что на 9,1% больше, чем за октябрь-декабрь 2022 года.Безработица и занятость в Грузии – новые данные >>Общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 21,2 миллиарда лари, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Средний рост ВВП в Грузии за четвертый квартал 2023 года составил 6,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, промышленность, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"