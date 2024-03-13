https://sputnik-georgia.ru/20240313/delo-ob-ubiystve-15-letney-davnosti-v-gruzii--prisyazhnye-vynesli-obvinitelnyy-prigovor-286828456.html

Дело об убийстве 15-летней давности в Грузии – присяжные вынесли обвинительный приговор

Дело об убийстве 15-летней давности в Грузии – присяжные вынесли обвинительный приговор

Sputnik Грузия

Экс-начальник Департамента конституционной безопасности Аджарии и бывший спецназовец приговорены к 12 годам заключения 13.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-13T12:57+0400

2024-03-13T12:57+0400

2024-03-13T12:57+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Присяжные вынесли обвинительный приговор двум обвиняемым в убийстве военного Роина Шавадзе в 2008 году, Тбилисский городской суд приговорил обоих к 12 годам лишения свободы, сообщает Первый канал.Это первый приговор в отношении задержанных по делу Шавадзе. Суд присяжных выбрали двое из 12 обвиняемых. Дела нескольких обвиняемых рассматривает суд, еще часть дел пока не передана в суд. А двое обвиняемых, бывший глава Департамента конституционной безопасности Аджарии Теймураз Патаридзе и бывший офицер спецназа Георгий Арабули, находятся в розыске.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Присяжные признали бывшего заместителя начальника Департамента конституционной безопасности Аджарии Али Баладзе виновным в организации незаконного задержания и убийства Шавадзе, а бывшего спецназовца Мамуку Беридзе – в незаконном задержании и групповом убийстве Шавадзе.В частности, Али Баладзе признан виновным в превышении должностных полномочий, насилии, применении оружия и оскорблениях, умышленной организации незаконного задержания, повлекшей тяжкие последствия.Что касается Беридзе, присяжные признали его виновным в превышении должностных полномочий, насилии и применении оружия, в умышленном незаконном задержании, повлекшем тяжкие последствия, умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах заведомо для виновного лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном группой лиц.Отсчет отбывания наказания начнется с 27 июля 2023 года.Перед вынесением приговора обвиняемые произнесли последние слова, а стороны обвинения и защиты – заключительные слова. Заседание было закрытым, поскольку в заключительных словах стороны затронули доказательства, рассмотренные на закрытых заседаниях.Детали делаОснованием для расследования стало решение Европейского суда по правам человека от 19 ноября 2020 года "Шавадзе против Грузии", которое установило, что в отношении Шавадзе было нарушено гарантированное Европейской конвенцией по правам человека право на жизнь – как с точки зрения процедурных вопросов, так и в отношении самого случая.По версии следствия 2008 года, Шавадзе был убит при попытке побега, однако ЕСПЧ не признал эту версию убедительной и обязал провести новое расследование по делу под надзором комитета министров Совета Европы.Новое расследование установило, что 15 августа 2008 года глава аджарского управления Департамента конституционной безопасности (ДКБ) получил задание изучить вопрос Шавадзе на основании имеющейся информации о его сотрудничестве с иностранными спецслужбами.Прокуратура раскрыла дело 15-летней давности об убийстве бывшего военного>>Уже 16 августа глава управления вместе с двумя сотрудниками явился в военную часть Батуми, где служил Шавадзе, и в присутствии командира бригады нанес Шавадзе словесное оскорбление и грозил расправой в назидание другим, утверждает следствие.В тот же день, по версии расследования, сотрудники ДКБ и сотрудники спецназа напали на Роина Шавадзе в кафе в Батуми на глазах у десятков людей и избили его прикладами автоматов. В результате у Шавадзе были сломаны левое плечо, ключица и ребра.Его в бессознательном состоянии положили на заднее сидение автомобиля и увезли в направлении дороги Кекути – Кобулети под руководством начальника главного управления спецназа с целью убийства, утверждает следствие.На границе между Аджарской АР и Гурией Шавадзе вытащили из машины, поставили неподалеку от деревьев у проезжей части и расстреляли из автоматов. Всего на теле Роина Шавадзе впоследствии было обнаружено 40 огнестрельных ранений.Помимо повреждений от избиения и огнестрельных ранений, на теле Шавадзе эксперты также обнаружили ожоги от сигарет и дула пистолета.Для придания убийству законного характера в ДКБ были составлены поддельные протоколы задержания и ареста, в которых было указано, что у Шавадзе были обнаружены наркотики, однако их, согласно новому расследованию, подбросили сами сотрудники полиции.Также по поддельным протоколам Шавадзе якобы сбежал из машины во время этапирования и даже стрелял в сотрудников спецназа.Для придания правдоподобности этой версии спецназовцы создали на месте обстановку, которая подтвердила бы версию о побеге: выстрелили из пистолета по своей машине и положили пистолет рядом с телом.Новое расследование подтвердило подделку обстоятельств дела и даже установило, что по факту якобы сотрудничества Шавадзе с иностранными спецслужбами не существовало никакого дела.Следствие по делу продолжается по статьям "Умышленное убийство группой лиц лица в беспомощном состоянии", "Незаконное задержание" и "Превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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