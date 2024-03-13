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Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новые данные

Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

Грузинские аэропорты приняли на 36% больше пассажиров по сравнению с 2022 годом (2,9 миллиона человек) 13.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-13T13:10+0400

2024-03-13T13:10+0400

2024-03-13T13:10+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Аэропорты Грузии обслужили более 6 миллионов пассажиров в 2023 году, что на 34,8% больше по сравнению с 2022 годом, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", грузинские аэропорты приняли на 36% больше пассажиров, по сравнению с 2022 годом (2,9 миллиона). Из аэропортов вылетело более 3 миллионов человек (на 33,5% больше). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>В прошлом году 96,2% пассажиропотока в аэропортах Грузии пришлось на регулярные рейсы. Также, по данным статистики, в аэропортах было совершено 25,5 тысячи пассажирских рейсов, что на 28,6% больше, чем в 2022 году. Аэропорт Кутаиси перешел в категорию средних аэропортов >>По статистике, воздушным транспортом Грузии было перевезено 358,5 тысячи пассажиров, а объем пассажирооборота составил 875,3 миллиона пассажиро-километров. За указанный период количество перевезенных пассажиров увеличилось в два раза, а объем пассажирооборота в 2,1 раза превышает показатели 2022 года. Грузовые перевозки В 2023 году в аэропортах Грузии было осуществлено 1,1 тысячи грузовых рейсов, что на 32,2% меньше, чем в 2022 году. Кроме того, в прошлом году объем грузов и почты в аэропортах страны составил 19,6 тысячи тонн. Из них 86,7% – полученные грузы и почта, а 13,3% – отправленные. Также воздушным транспортом Грузии было перевезено 224,2 тысячи тонн грузов, а объем грузооборота составил 425,8 миллиона тонн-километра. В указанном периоде объем перевезенных грузов и грузооборот уменьшился по сравнению с 2022 годом на 66,4% и 65,6% соответственно. Сколько воздушных судов? В 2023 году в гражданском реестре воздушных судов было зарегистрировано 60 единиц воздушных судов – на 11,1% больше, чем в 2022 году. 80% из них пыли пассажирскими, а 20% – грузовыми воздушными судами. По статистике, 79,2% пассажирских самолетов имели менее 50 мест, 6,2% – от 51 до 150 мест, 14,6% – от 151 до 250 мест. Кроме того, к 2023 году в аэропортах Грузии было 6 взлетно-посадочных полос, 56 пунктов пропуска, 25 пассажирских выходов и 1,4 тысячи парковочных мест для частных автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, туризм, новости, авиасообщение в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"