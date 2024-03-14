https://sputnik-georgia.ru/20240314/aviakompanii-red-wings-budet-vypolnyat-reysy-novye-reysy-v-gruziyu-286854415.html
Авиакомпания Red Wings будет выполнять новые рейсы в Грузию
Авиакомпания Red Wings будет выполнять новые рейсы в Грузию
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Авиакомпании Red Wings получило в России разрешение выполнять новые регулярные рейсы в Грузию, говорится в сообщении Федерального... 14.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-14T19:31+0400
2024-03-14T19:31+0400
2024-03-14T20:09+0400
россия
новости
грузия
туризм
экономика
агентство гражданской авиации
авиасообщение россии и грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23678/73/236787302_0:0:3160:1777_1920x0_80_0_0_1edfca55e8950a7c0c7a4024260c2e47.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Авиакомпании Red Wings получило в России разрешение выполнять новые регулярные рейсы в Грузию, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта РФ. В частности, выдано разрешение на выполнение полетов по маршрутам Иркутск-Тбилиси, Новосибирск-Тбилиси, Грозный-Тбилиси, Новосибирск-Батуми, Грозный-Батуми, Новосибирск-Кутаиси. По каждому направлению запланировано семь рейсов в неделю.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Для начала полетов Red Wings также необходимо получить разрешение Агентства гражданской авиации Грузии.В настоящее время Red Wings выполняет рейсы в аэропорты Тбилиси, Батуми и Кутаиси из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани и Екатеринбурга.Red Wings запускает модернизированный Ту-214 для полетов в Грузию >>В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23678/73/236787302_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_1521a441ea3492c4e39ae6e723590935.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, грузия, туризм, экономика, агентство гражданской авиации, авиасообщение россии и грузии
россия, новости, грузия, туризм, экономика, агентство гражданской авиации, авиасообщение россии и грузии
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Авиакомпании Red Wings получило в России разрешение выполнять новые регулярные рейсы в Грузию, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта РФ.
В частности, выдано разрешение
на выполнение полетов по маршрутам Иркутск-Тбилиси, Новосибирск-Тбилиси, Грозный-Тбилиси, Новосибирск-Батуми, Грозный-Батуми, Новосибирск-Кутаиси. По каждому направлению запланировано семь рейсов в неделю.
Для начала полетов Red Wings также необходимо получить разрешение Агентства гражданской авиации Грузии.
В настоящее время Red Wings выполняет рейсы в аэропорты Тбилиси, Батуми и Кутаиси из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани и Екатеринбурга.
В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.