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Авиакомпания Red Wings будет выполнять новые рейсы в Грузию

Авиакомпания Red Wings будет выполнять новые рейсы в Грузию

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Авиакомпании Red Wings получило в России разрешение выполнять новые регулярные рейсы в Грузию, говорится в сообщении Федерального... 14.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-14T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Авиакомпании Red Wings получило в России разрешение выполнять новые регулярные рейсы в Грузию, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта РФ. В частности, выдано разрешение на выполнение полетов по маршрутам Иркутск-Тбилиси, Новосибирск-Тбилиси, Грозный-Тбилиси, Новосибирск-Батуми, Грозный-Батуми, Новосибирск-Кутаиси. По каждому направлению запланировано семь рейсов в неделю.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Для начала полетов Red Wings также необходимо получить разрешение Агентства гражданской авиации Грузии.В настоящее время Red Wings выполняет рейсы в аэропорты Тбилиси, Батуми и Кутаиси из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани и Екатеринбурга.Red Wings запускает модернизированный Ту-214 для полетов в Грузию >>В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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