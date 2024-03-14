https://sputnik-georgia.ru/20240314/dopingovyy-skandal-v-gruzinskom-dzyudo---chempion-mira-ne-poedet-na-olimpiadu-v-parizhe-286855089.html

Допинговый скандал в грузинском дзюдо - чемпион мира не поедет на Олимпиаду в Париже

Допинговый скандал в грузинском дзюдо - чемпион мира не поедет на Олимпиаду в Париже

Sputnik Грузия

В пробе дзюдоиста было обнаружено вещество остарин, которое считается запрещенным 14.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-14T23:01+0400

2024-03-14T23:01+0400

2024-03-14T23:01+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Действующий чемпион мира 26-летний Лука Майсурадзе не сможет выступить на Олимпиаде в Париже из-за дисквалификации в связи с употреблением запрещенного вещества, сообщили в Антидопинговом агентстве Грузии. В апреле 2023 года Майсурадзе прошел тестирование, образцы которого были направлены в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством в Кельне ( World Anti-Doping Agency - WADA). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В пробе дзюдоиста было обнаружено вещество остарин, которое считается запрещенным. По информации грузинских СМИ, американский препарат, содержащий остарин, дзюдоисту выписал врач-реабилитолог, предварительно ознакомившись с составом. Остарина среди перечисленных веществ не было указано. Тбилиси примет турнир Большого шлема по дзюдо >>Остарин с января 2008 года внесен Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных для использования в спорте. Срок дисквалификации дзюдоиста - один год. Лука Майсурадзе возглавляет мировой рейтинг дзюдоистов в весовой категории до 90 кг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, лука майсурадзе, париж, олимпийские игры