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https://sputnik-georgia.ru/20240314/dopingovyy-skandal-v-gruzinskom-dzyudo---chempion-mira-ne-poedet-na-olimpiadu-v-parizhe-286855089.html
Допинговый скандал в грузинском дзюдо - чемпион мира не поедет на Олимпиаду в Париже
Допинговый скандал в грузинском дзюдо - чемпион мира не поедет на Олимпиаду в Париже
Sputnik Грузия
В пробе дзюдоиста было обнаружено вещество остарин, которое считается запрещенным 14.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-14T23:01+0400
2024-03-14T23:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Действующий чемпион мира 26-летний Лука Майсурадзе не сможет выступить на Олимпиаде в Париже из-за дисквалификации в связи с употреблением запрещенного вещества, сообщили в Антидопинговом агентстве Грузии. В апреле 2023 года Майсурадзе прошел тестирование, образцы которого были направлены в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством в Кельне ( World Anti-Doping Agency - WADA). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;В пробе дзюдоиста было обнаружено вещество остарин, которое считается запрещенным. По информации грузинских СМИ, американский препарат, содержащий остарин, дзюдоисту выписал врач-реабилитолог, предварительно ознакомившись с составом. Остарина среди перечисленных веществ не было указано. Тбилиси примет турнир Большого шлема по дзюдо &gt;&gt;Остарин с января 2008 года внесен Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных для использования в спорте. Срок дисквалификации дзюдоиста - один год. Лука Майсурадзе возглавляет мировой рейтинг дзюдоистов в весовой категории до 90 кг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, лука майсурадзе, париж, олимпийские игры
спорт, новости, грузия, лука майсурадзе, париж, олимпийские игры

Допинговый скандал в грузинском дзюдо - чемпион мира не поедет на Олимпиаду в Париже

23:01 14.03.2024
© photo: Sputnik / StringerБольшой Шлем по дзюдо 2023 - Лаша Бекаури (золото) и Лука Майсурадзе (серебро)
Большой Шлем по дзюдо 2023 - Лаша Бекаури (золото) и Лука Майсурадзе (серебро) - Sputnik Грузия, 1920, 14.03.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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В пробе дзюдоиста было обнаружено вещество остарин, которое считается запрещенным
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Действующий чемпион мира 26-летний Лука Майсурадзе не сможет выступить на Олимпиаде в Париже из-за дисквалификации в связи с употреблением запрещенного вещества, сообщили в Антидопинговом агентстве Грузии.
В апреле 2023 года Майсурадзе прошел тестирование, образцы которого были направлены в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством в Кельне ( World Anti-Doping Agency - WADA).
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
В пробе дзюдоиста было обнаружено вещество остарин, которое считается запрещенным.
По информации грузинских СМИ, американский препарат, содержащий остарин, дзюдоисту выписал врач-реабилитолог, предварительно ознакомившись с составом. Остарина среди перечисленных веществ не было указано.
Тбилиси примет турнир Большого шлема по дзюдо >>
Остарин с января 2008 года внесен Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных для использования в спорте.
Срок дисквалификации дзюдоиста - один год.
Лука Майсурадзе возглавляет мировой рейтинг дзюдоистов в весовой категории до 90 кг.
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