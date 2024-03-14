https://sputnik-georgia.ru/20240314/dopingovyy-skandal-v-gruzinskom-dzyudo---chempion-mira-ne-poedet-na-olimpiadu-v-parizhe-286855089.html
Допинговый скандал в грузинском дзюдо - чемпион мира не поедет на Олимпиаду в Париже
Допинговый скандал в грузинском дзюдо - чемпион мира не поедет на Олимпиаду в Париже
Sputnik Грузия
В пробе дзюдоиста было обнаружено вещество остарин, которое считается запрещенным 14.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-14T23:01+0400
2024-03-14T23:01+0400
2024-03-14T23:01+0400
спорт
новости
грузия
лука майсурадзе
париж
олимпийские игры
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1b/276137539_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_12131afe6bbdd9f04da22599e19fc290.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Действующий чемпион мира 26-летний Лука Майсурадзе не сможет выступить на Олимпиаде в Париже из-за дисквалификации в связи с употреблением запрещенного вещества, сообщили в Антидопинговом агентстве Грузии. В апреле 2023 года Майсурадзе прошел тестирование, образцы которого были направлены в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством в Кельне ( World Anti-Doping Agency - WADA). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В пробе дзюдоиста было обнаружено вещество остарин, которое считается запрещенным. По информации грузинских СМИ, американский препарат, содержащий остарин, дзюдоисту выписал врач-реабилитолог, предварительно ознакомившись с составом. Остарина среди перечисленных веществ не было указано. Тбилиси примет турнир Большого шлема по дзюдо >>Остарин с января 2008 года внесен Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных для использования в спорте. Срок дисквалификации дзюдоиста - один год. Лука Майсурадзе возглавляет мировой рейтинг дзюдоистов в весовой категории до 90 кг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
париж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1b/276137539_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_f4b027528ae4bfac8e1e4fd99d88d502.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, лука майсурадзе, париж, олимпийские игры
спорт, новости, грузия, лука майсурадзе, париж, олимпийские игры
Допинговый скандал в грузинском дзюдо - чемпион мира не поедет на Олимпиаду в Париже
В пробе дзюдоиста было обнаружено вещество остарин, которое считается запрещенным
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Действующий чемпион мира 26-летний Лука Майсурадзе не сможет выступить на Олимпиаде в Париже из-за дисквалификации в связи с употреблением запрещенного вещества, сообщили в Антидопинговом агентстве Грузии.
В апреле 2023 года Майсурадзе прошел тестирование, образцы которого были направлены в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством в Кельне ( World Anti-Doping Agency - WADA).
В пробе дзюдоиста было обнаружено вещество остарин, которое считается запрещенным.
По информации грузинских СМИ, американский препарат, содержащий остарин, дзюдоисту выписал врач-реабилитолог, предварительно ознакомившись с составом. Остарина среди перечисленных веществ не было указано.
Остарин с января 2008 года внесен Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных для использования в спорте.
Срок дисквалификации дзюдоиста - один год.
Лука Майсурадзе возглавляет мировой рейтинг дзюдоистов в весовой категории до 90 кг.