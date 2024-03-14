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Историческое решение: в Грузии оценили решение Нацбанка смягчить монетарную политику
Историческое решение: в Грузии оценили решение Нацбанка смягчить монетарную политику
Sputnik Грузия
Нацбанк Грузии придерживался жесткой монетарной политики до мая 2023 года 14.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-14T09:01+0400
2024-03-14T09:01+0400
2024-03-14T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии принял историческое решение, снизив ставку рефинансирования с 9% до 8,25%, считают политики, а экономисты и бизнесмены видят потенциал для дальнейшего смягчения в Грузии монетарной политики и развития бизнеса. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Нацбанк Грузии придерживался жесткой монетарной политики до мая 2023 года, когда впервые за 13 месяцев стал делать шаги в направлении смягчения монетарной политики в стране. С мая 2023 года до марта 2024 ставка рефинансирования была снижена с 10,5% до 8,25%. Основной причиной решения регулятор называет сохраняющийся низкий уровень инфляции, который достигнет целевого показателя 3% лишь в среднесрочной перспективе. Историческое решение В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвали решение Нацбанка историческим. Реальная польза для граждан По данным неправительственной организации "Общества и банки", в результате решения Национального банка процентные ставки снизятся по 183 511 кредитам, привязанным к ставке рефинансирования, на сумму 12,3 миллиарда лари. Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования >>>По мнению НПО, решение комитета монетарной политики Нацбанка связано с резким снижением инфляции, а так как темпы роста цен в этом году ожидаются невысокие, это прогнозирует дальнейшее снижение ставки рефинансирования в течение года. Какие кредиты зависят от ставки рефинансирования: Польза для бизнеса Снижение ставки рефинансирования будет способствовать развитию бизнеса и поможет привлечь дополнительные инвестиции, считают в Бизнес ассоциации Грузии. Есть потенциал для снижения Экономист Ладо Папава видит потенциал дальнейшего снижения ставки рефинансирования, исходя из показателей экономики Грузии, однако считает, что на данный момент Национальный банк принял правильное решение. Эксперт Вахтанг Чарая положительно оценивает снижение ставки рефинансирования. "Ставка рефинансирования Национального банка Грузии пока является достаточно ограниченным инструментом воздействия на экономику, в отличие, например, от США или даже Европейского центрального банка, где есть соответствующие валюты. В нашем случае речь идет о рефинансировании в лари, когда экономика сильно долларизирована. Поэтому и ужесточение, и смягчение ставки рефинансирования не могут повлиять друг на друга, но, конечно, имеют свои положительные или отрицательные сигналы для рынка. В данном случае я считаю, что сигнал о том, что кредит должен быть дешевле и стимулировать деловую активность, является правильным выбором", – заявил Чарая. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузинская мечта - демократическая грузия, мамука мдинарадзе, сша, новости, грузия, европейский центральный банк, национальный банк грузии, кредит
экономика, грузинская мечта - демократическая грузия, мамука мдинарадзе, сша, новости, грузия, европейский центральный банк, национальный банк грузии, кредит
Историческое решение: в Грузии оценили решение Нацбанка смягчить монетарную политику
Нацбанк Грузии придерживался жесткой монетарной политики до мая 2023 года
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии принял историческое решение, снизив ставку рефинансирования с 9% до 8,25%, считают политики, а экономисты и бизнесмены видят потенциал для дальнейшего смягчения в Грузии монетарной политики и развития бизнеса.
Нацбанк Грузии придерживался жесткой монетарной политики до мая 2023 года, когда впервые за 13 месяцев стал делать шаги в направлении смягчения монетарной политики в стране. С мая 2023 года до марта 2024 ставка рефинансирования была снижена с 10,5% до 8,25%.
Основной причиной решения регулятор называет сохраняющийся низкий уровень инфляции, который достигнет целевого показателя 3% лишь в среднесрочной перспективе.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвали решение Нацбанка историческим.
"Хорошая новость заключается в том, что люди получат снижение процентных ставок по своим кредитам, что, естественно, окажет положительное влияние на их карманы. Такого не было очень давно, и я приветствую исторически очень хорошее решение Национального банка в финансовом секторе", – заявил один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе.
Реальная польза для граждан
По данным неправительственной организации "Общества и банки", в результате решения Национального банка процентные ставки снизятся по 183 511 кредитам, привязанным к ставке рефинансирования, на сумму 12,3 миллиарда лари.
По мнению НПО, решение комитета монетарной политики Нацбанка связано с резким снижением инфляции, а так как темпы роста цен в этом году ожидаются невысокие, это прогнозирует дальнейшее снижение ставки рефинансирования в течение года.
Какие кредиты зависят от ставки рефинансирования:
Потребительский – 80,6 тысячи кредитов на сумму 2,2 миллиарда лари
Ипотечный – 69,8 тысячи кредитов на сумму 3,7 миллиарда лари
Бизнес кредиты – 32 тысячи кредитов на сумму 6,3 миллиарда лари.
Снижение ставки рефинансирования будет способствовать развитию бизнеса и поможет привлечь дополнительные инвестиции, считают в Бизнес ассоциации Грузии.
"Снижение процентных ставок само по себе важно для бизнеса, поскольку, с одной стороны, экономятся затраты, что приводит к росту бизнеса, а с другой – это создает позитивные настроения и сигнализирует бизнесу о привлечении дополнительного инвестиционного капитала. Соответственно, вышеупомянутое решение поощрит деловую активность, создаст больше рабочих мест, приведет к увеличению кредитования и, самое главное, будет способствовать дальнейшему росту экономики нашей страны", – говорится в заявлении ассоциации.
Есть потенциал для снижения
Экономист Ладо Папава видит потенциал дальнейшего снижения ставки рефинансирования, исходя из показателей экономики Грузии, однако считает, что на данный момент Национальный банк принял правильное решение.
"Поскольку внешние угрозы все еще существуют, снижение ставки монетарной политики Нацбанком вполне умеренное и целесообразное. Если бы не эти угрозы, я бы, конечно, рекомендовал комитету по монетарной политике провести более существенное снижение. Однако на данном этапе это вполне логично, поскольку в стране макроэкономическая стабильность", – заявил Папава.
Эксперт Вахтанг Чарая положительно оценивает снижение ставки рефинансирования.
"Ставка рефинансирования Национального банка Грузии пока является достаточно ограниченным инструментом воздействия на экономику, в отличие, например, от США или даже Европейского центрального банка, где есть соответствующие валюты. В нашем случае речь идет о рефинансировании в лари, когда экономика сильно долларизирована. Поэтому и ужесточение, и смягчение ставки рефинансирования не могут повлиять друг на друга, но, конечно, имеют свои положительные или отрицательные сигналы для рынка. В данном случае я считаю, что сигнал о том, что кредит должен быть дешевле и стимулировать деловую активность, является правильным выбором", – заявил Чарая.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.