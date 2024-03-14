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Подчиняется ли "Нацдвижение" указаниям пиарщика из США? Мнения в Грузии

Подчиняется ли "Нацдвижение" указаниям пиарщика из США? Мнения в Грузии

Sputnik Грузия

В самой партии "Единое национальное движение" отрицают связь с Рознером 14.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-14T13:01+0400

2024-03-14T13:01+0400

2024-03-14T13:01+0400

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бидзина иванишвили

мамука мдинарадзе

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Добытый грузинским телеканалом "Рустави 2" документ об указаниях американского пиар-консультанта Джереми Рознера самой крупной оппозиционной силе страны, партии "Единое национальное движение" стал темой обсуждения грузинских политиков. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузинские СМИ со ссылкой на личные источники утверждают, что западные лоббисты прикрепили к "Нацдвижению" американского пиар-консультанта Рознера, с которым лидеры оппозиционной партии контактируют с начала года. В целом Рознер уже более 10 лет сотрудничает с партией, и его компания не раз проводила различные исследования в пользу партии. На этот раз темой обсуждения стал документ с указанием, что партия "Единое национальное движение" перед выборами должна сделать акцент на социальных проблемах в стране. Посыл "Власти Грузии не делают ничего для благополучия населения, и цены с 2012 года выросли почти вдвое" стал главной темой заявлений представителей "Нацдвижения" в последние недели, тогда как в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" его опровергают. Правящая партия две недели назад заявила о подготовке закона против ЛГБТ*-пропаганды, однако оппозиционные силы тему не поддержали, а, наоборот, усилили критику власти за социальные проблемы. "Национальное движение", заботящееся о народе – это циничный и рознеровский сатирический анекдот... Из "националов" не выйдет образа заботящегося, поскольку уже вышел образ мучителя", – заявил Мдинарадзе. Между тем в самой партии "Единое национальное движение" вообще отрицают связь с Рознером. "Я даже не знаю, о ком вы говорите, – сказал лидер партии Леван Хабеишвили. – Это раз. Теперь второе: о чем вы говорите? И покажите его мне, если вы упоминаете фамилию, я не знаю этого человека. Может быть, вы можете меня познакомить?"Выборы в Грузии Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей. Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. Помилование Саакашвили – тема №1 в Грузии: партия власти говорит о давлении на президента >>>Между тем в оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".* Запрещенное в России экстремистское движениеПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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выборы, парламентские выборы, сша, новости, политика, грузия, леван хабеишвили, бидзина иванишвили, мамука мдинарадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия