https://sputnik-georgia.ru/20240313/pomilovanie-saakashvili----tema-1-v-gruzii-partiya-vlasti-govorit-o-davlenii-na-prezidenta-286835446.html

Помилование Саакашвили – тема №1 в Грузии: партия власти говорит о давлении на президента

Помилование Саакашвили – тема №1 в Грузии: партия власти говорит о давлении на президента

Sputnik Грузия

"Единое национальное движение" готовит почву для помилования Саакашвили, считают в "Грузинской мечте" 13.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-13T18:38+0400

2024-03-13T18:38+0400

2024-03-13T19:25+0400

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. В правящей партии Грузии уверены, что на президента Саломе Зурабишвили осуществляется давление, чтобы она помиловала осужденного экс-президента страны Михаила Саакашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Саакашвили в Грузии отбывает шестилетний срок за должностные преступления по двум уголовным делам. Вопрос его помилования поднимает основанная им крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", которая собирает подписи для помилования. В правящей партии также утверждают, что "Нацдвижение" при помощи иностранных партнеров работает над принятием резолюций в поддержку экс-президента в Европарламенте. А вот представители политической группы "Сила народа" увидели в призывах помиловать экс-президента Грузии действия "глобальной партии войны". По утверждению лидеров "Грузинской мечты" и "Силы народа", глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны". Кроме того, политическая группа распространила заявление, в котором отметила, что если Зурабишивили помилует Сааакашвили, они выступят с инициативой начать расследование по августовской войне 2008 года. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили уже назвал такое расследование нерелевантным. Между тем сама президент Саломе Зурабишвили ранее также заявила о давлении, добавив, что никто не имеет права диктовать ей, помиловать ей Михаила Саакашвили или нет.Никаких но: президент Грузии не собирается подписывать помилование Саакашвили? >>По законодательству Грузии помилование возможно лишь в отношении дел, по которым вынесен приговор. Тбилисский городской суд же еще не вынес приговор Саакашвили по трем делам. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство банкира Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили не имеет права участвовать в политике Грузии – глава Минюста >>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Саакашвили и Кезерашвили тратят на лоббистов сотни тысяч долларов – новый скандал в Грузии >>>В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае 2023 года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. В середине июня 2023 года Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет право заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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