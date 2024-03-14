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Сколько создано участков для голосования на выборах президента - данные ЦИК РФ
Сколько создано участков для голосования на выборах президента - данные ЦИК РФ
Sputnik Грузия
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта 14.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-14T17:25+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Для голосования на выборах президента РФ создано более 94 тысяч избирательных участков, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.Она сообщила, что 957 участков открыто на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, 264 - на территории воинских частей, 121 на местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.Кроме того, 43 избирательных участка образовано на предприятиях с непрерывным циклом работы, 38 - в труднодоступных и отдаленных областях, 23 - на железнодорожных вокзалах, 19 - в аэропортах, 10 - на подрядных станциях.Сколько россиян досрочно проголосовали на выборах – данные ЦИК РФ >>На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, политика, элла памфилова, президентские выборы
россия, новости, в мире, политика, элла памфилова, президентские выборы
Сколько создано участков для голосования на выборах президента - данные ЦИК РФ
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Для голосования на выборах президента РФ создано более 94 тысяч избирательных участков, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
"Создано участков для голосования свыше 94 тысяч… 91 тысяча 401 избирательный участок, которые образованы в общем порядке… 2538 избирательных участков, которые образованы в местах временного пребывания, 1056 - в больницах, санаториях, в домах отдыха и других местах временного пребывания", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента.
Она сообщила, что 957 участков открыто на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, 264 - на территории воинских частей, 121 на местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
Кроме того, 43 избирательных участка образовано на предприятиях с непрерывным циклом работы, 38 - в труднодоступных и отдаленных областях, 23 - на железнодорожных вокзалах, 19 - в аэропортах, 10 - на подрядных станциях.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.