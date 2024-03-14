https://sputnik-georgia.ru/20240314/skolko-sozdano-uchastkov-dlya-golosovaniya-na-vyborakh-prezidenta---dannye-tsik-rf-286852931.html

Сколько создано участков для голосования на выборах президента - данные ЦИК РФ

Сколько создано участков для голосования на выборах президента - данные ЦИК РФ

Sputnik Грузия

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта 14.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-14T17:25+0400

2024-03-14T17:25+0400

2024-03-14T17:25+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Для голосования на выборах президента РФ создано более 94 тысяч избирательных участков, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.Она сообщила, что 957 участков открыто на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, 264 - на территории воинских частей, 121 на местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.Кроме того, 43 избирательных участка образовано на предприятиях с непрерывным циклом работы, 38 - в труднодоступных и отдаленных областях, 23 - на железнодорожных вокзалах, 19 - в аэропортах, 10 - на подрядных станциях.Сколько россиян досрочно проголосовали на выборах – данные ЦИК РФ >>На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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