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Спрос на квартиры в Тбилиси продолжает расти – данные за февраль

Спрос на квартиры в Тбилиси продолжает расти – данные за февраль

Sputnik Грузия

Рост продаж аналитики связывают с ростом реализации квартир на первичном рынке, где было продано более 1,6 тысячи квартир 14.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-14T20:05+0400

2024-03-14T20:05+0400

2024-03-14T20:05+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси растет с начала 2024 года, - в феврале продано 3,4 тысячи объектов, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в отчете международной инвестиционной компании Galt & Taggart. Рост продаж аналитики связывают с ростом реализации квартир на первичном рынке (недвижимость, продаваемая строительными компаниями/застройщиками), где было продано более 1,6 тысячи квартир, что на 11,8% больше по сравнению с февралем 2023 года. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В то же время продажи за год сократились на 7,5% на вторичном рынке (продажа недвижимости индивидуальным владельцем). В феврале почти половина проданных квартир (49%) пришлась на районы Диди Дигоми (646 квартир), Сабуртало (568 квартир) и Самгори (475 квартир). При этом, продажи сократились в центральных районах столицы – в Ваке (135 квартир) и Мтацминда (41 квартира) на 11,2% и 35,9% соответственно. По информации G&T, остальные основные характеристики рынка остались неизменными – наибольшая доля продаж приходится на квартиры средней площади (51-80 м2) в связи с их доступностью и простотой сдачи в аренду. Кроме того, наблюдается снижение доли бюджетных квартир ($501-800 за кв. м), что связано с ростом цен. Стоимость квартир в центре Тбилиси снизилась >>Также в феврале, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сохранилась динамика роста цен на недвижимость на первичном рынке. Средневзвешанная цена выросла на 16,5% и составила 1,3 тысячи долларов. Также по сравнению с февралем прошлого года цены снизились на старые и новые квартиры на вторичном рынке на 2,2% и 4,1% соответственно. В феврале 2024 года объем рынка жилой недвижимости Тбилиси увеличился на 4,9% в годовом исчислении и составил 258,8 млн долларов. Аналитики связали это в основном с ростом цен и продаж по сравнению с прошлым годом на первичном рынке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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