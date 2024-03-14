https://sputnik-georgia.ru/20240314/v-gruzii-mozhno-budet-besplatno-smenit-udostoverenie-lichnosti---usloviya-i-pravila-286854599.html

В Грузии можно будет бесплатно сменить удостоверение личности - условия и правила

В Грузии можно будет бесплатно сменить удостоверение личности - условия и правила

Sputnik Грузия

Все удостоверения, которые выданы до 28 июля 2011 года, станут недействительными с 1 июля 2024 года 14.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-14T20:57+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Владельцы удостоверений личности старого образца смогут бесплатно поменять свое удостоверение личности на ID карту с 15 марта, говорится в сообщении Агентства гражданского реестра. Речь идет о документах выданных до 28 июля 2011 года. Для смены документов граждане Грузии и иностранцы с видом на жительство должны обратится в ближайший Дом юстиции и представить свой документ старого образца. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно вступившим в силу в декабре поправкам в закон "О правилах регистрации, выдачи паспортов и удостоверений личности (проживания) гражданам Грузии и проживающим в Грузии иностранцам", все удостоверения, которые лица получили до начала выдачи удостоверений личности нового образца (ID-карт), 28 июля 2011 года, станут недействительными с 1 июля 2024 года. По последним данным на 16 ноября 2023 года, удостоверения старого образца есть у 217 766 граждан, при этом у 30 573 есть, помимо старого удостоверения, действующий загранпаспорт. Реформа паспортов в Грузии: устаревшие удостоверения личности поменяют бесплатно >>В Грузии продолжают выдавать удостоверения старого типа до сегодняшнего дня. В 2019 году противники электронных удостоверений выиграли иск в Конституционном суде Грузии и им выдают обычные удостоверения в случае, если гражданин, по убеждению отказывающийся от ID-карты, представляет документ, который подтверждает его принадлежность к христианской религии. По ID-карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию и Армению, а также на Украину при посещении страны на самолете.t: чипированиеодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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