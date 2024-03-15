https://sputnik-georgia.ru/20240315/chto-nelzya-delat-v-proschennoe-voskresene-2024-primety-prazdnika-286872944.html

Что нельзя делать в Прощенное воскресенье 2024? Приметы праздника

Что нельзя делать в Прощенное воскресенье 2024? Приметы праздника

Sputnik Грузия

Прощеное воскресенье в 2024-м отмечают 17 марта – это последний день Масленичной недели, предшествующей началу Великого поста, с которым связано много примет и... 15.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-15T19:46+0400

2024-03-15T19:46+0400

2024-03-15T19:46+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

великий пост

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1d/268988284_0:201:2048:1353_1920x0_80_0_0_b9b3e707cd877d39b20fcaa836fd86f8.jpg

Что нельзя делать в Прощенное воскресенье - какие приметы и запреты связаны с праздником, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По приметам, нельзя в Прощенное воскресенье заниматься тяжелым физическим трудом и делать в помещении уборку – можно потерять счастье и удачу. Нельзя в Прощенное воскресенье спорить, ругаться или оскорблять кого-то – по приметам можно впустить в семью несчастья и раздоры. В Прощенное воскресенье нельзя заниматься рукодельем - шить, вышивать, штопать или вязать – можно привлечь к себе неудачи. Отказывать в помощи или милостыне в Прощенное воскресенье нельзя – это плохая примета, можно самому оказаться в беде. По приметам, неискренне просить прощения, как и не простить просящего в Прощенное воскресенье нельзя – получить прощения не удастся. Приметы праздника Большинство примет в Прощенное воскресенье связаны с блинами, которые пекут всю Масленичную неделю и погодой. По приметам, жизнь будет счастливой, если продать все блины в этот день, а если первый блин приобретет мужчина, значит первенцем в семье будет мальчик. Скоро потеплеет, если в Прощенное воскресенье подул восточный ветер и прилетели ласточки, а если северный – это верная примета, что еще долго будет холодно. По приметам, год предстоит урожайный, а осень - теплой, если в Прощеное воскресенье тепло и солнечно. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20240213/pepelnaya-sreda-2024-u-katolikov-nachinaetsya-velikiy-post-286297138.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников, великий пост