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Глава МИД подтвердил готовность Грузии к содействию мира на Южном Кавказе
Глава МИД подтвердил готовность Грузии к содействию мира на Южном Кавказе
Sputnik Грузия
Трехсторонний формат является одним из всеобъемлющих, эффективных и успешных механизмов регионального сотрудничества, заявил глава МИД Грузии 15.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-15T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Грузия готова продолжать вносить свой вклад в процесс содействия миру и конструктивному сотрудничеству на Южном Кавказе, заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Заявление об этом Дарчиашвили сделал выступая на совместной пресс-конференции в Баку вместе со своими азербайджанскими и турецкими коллегами Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом, по итогам девятой по счету встречи глав МИД в трехстороннем формате сотрудничества. Работа над усилением роли Южного Кавказа на мировой арене является одной из задач правительства Грузии. Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе, и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. "Азербайджан ожидает скорейшего заключения мирного договора с Арменией", - заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи. По его словам, Азербайджан, Грузия и Турция являются надежными партнерами. Как отметил Байрамов, формат сотрудничества трех стран вносит вклад в региональную и глобальную стабильность. "Появилась прекрасная возможность превратить Южный Кавказ в место мира и стабильности", - заявил в свою очередь глава МИД Турции Хакан Фидан. По словам Дарчиашвили, трехсторонний формат является одним из всеобъемлющих, эффективных и успешных механизмов регионального сотрудничества. "Особенно сегодня, на фоне продолжающихся вызовов в мире и регионе, эта платформа дает нам хорошую возможность проявлять гибкость, исходя из потребностей и повестки дня региона", - подчеркнул Дарчиашвили. Кроме того, как отметил глава МИД, стороны обсудили текущие процессы на Ближнем Востоке. Было отмечено, что Грузия поддерживает идею о необходимости установления мира на Ближнем Востоке, который может быть достигнут путем переговоров при поддержке международного сообщества, отметил Дарчиашвили. По информации Дарчиашвили, следующая трехсторонняя встреча глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции и пройдет в Анкаре. Дальнейшее укрепление партнерства – что обсудили главы МИД Грузии, Азербайджана и Турции >>Впервые трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Грузии и Турции прошла 8 июня 2012 года, тогда была подписана Трабзонская декларация о сотрудничестве между странами в сферах политики, экономики, энергетики, транспорта и охраны окружающей среды. С тех пор встречи регулярно проводятся два раза в год. Предыдущая трехсторонняя встреча министров иностранных дел в формате Азербайджан-Грузия-Турция состоялась в Тбилиси. Следующая трехсторонняя встреча пройдет в Анкаре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, азербайджан, турция, илья дарчиашвили, мид грузии, мид азербайджана, баку
грузия, политика, новости, азербайджан, турция, илья дарчиашвили, мид грузии, мид азербайджана, баку
Глава МИД подтвердил готовность Грузии к содействию мира на Южном Кавказе
14:54 15.03.2024 (обновлено: 15:07 15.03.2024)
Трехсторонний формат является одним из всеобъемлющих, эффективных и успешных механизмов регионального сотрудничества, заявил глава МИД Грузии
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Грузия готова продолжать вносить свой вклад в процесс содействия миру и конструктивному сотрудничеству на Южном Кавказе, заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили.
Заявление об этом Дарчиашвили сделал выступая на совместной пресс-конференции в Баку вместе со своими азербайджанскими и турецкими коллегами Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом, по итогам девятой по счету встречи глав МИД в трехстороннем формате сотрудничества.
"Грузия решительно поддерживает мирное сосуществование на Южном Кавказе и готова продолжать вносить свой вклад в процесс содействия миру и конструктивному сотрудничеству в регионе. Мы выразили надежду, что Азербайджан и Армения договорятся и подпишут мирное соглашение в ближайшем будущем, что станет переломным моментом для установления долгосрочного мира и стабильности в регионе", - заявил Дарчиашвили.
Работа над усилением роли Южного Кавказа на мировой арене является одной из задач правительства Грузии. Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе, и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
"Азербайджан ожидает скорейшего заключения мирного договора с Арменией", - заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи.
По его словам, Азербайджан, Грузия и Турция являются надежными партнерами. Как отметил Байрамов, формат сотрудничества трех стран вносит вклад в региональную и глобальную стабильность.
"Появилась прекрасная возможность превратить Южный Кавказ в место мира и стабильности", - заявил в свою очередь глава МИД Турции Хакан Фидан.
По словам Дарчиашвили, трехсторонний формат является одним из всеобъемлющих, эффективных и успешных механизмов регионального сотрудничества.
"Особенно сегодня, на фоне продолжающихся вызовов в мире и регионе, эта платформа дает нам хорошую возможность проявлять гибкость, исходя из потребностей и повестки дня региона", - подчеркнул Дарчиашвили.
Кроме того, как отметил глава МИД, стороны обсудили текущие процессы на Ближнем Востоке. Было отмечено, что Грузия поддерживает идею о необходимости установления мира на Ближнем Востоке, который может быть достигнут путем переговоров при поддержке международного сообщества, отметил Дарчиашвили.
"Сегодняшняя встреча еще раз наглядно продемонстрировала готовность Грузии, Азербайджана и Турции к углублению связей, что подчеркивает тенденцию роста существующих отношений", - добавил Дарчиашвили.
По информации Дарчиашвили, следующая трехсторонняя встреча глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции и пройдет в Анкаре.
Впервые трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Грузии и Турции прошла 8 июня 2012 года, тогда была подписана Трабзонская декларация о сотрудничестве между странами в сферах политики, экономики, энергетики, транспорта и охраны окружающей среды. С тех пор встречи регулярно проводятся два раза в год.
Предыдущая трехсторонняя встреча министров иностранных дел в формате Азербайджан-Грузия-Турция состоялась в Тбилиси. Следующая трехсторонняя встреча пройдет в Анкаре.